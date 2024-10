Schválili návrh sabatikálneho programu pre duchovných

Piešťany 20. októbra (TASR) - Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) predstavilo návrh sabatikálneho programu pre duchovných ECAV. Ako odznelo na druhom tohtoročnom zasadnutí Synody ECAV v Piešťanoch počas tohto víkendu, projektom sabatikálneho voľna sa cirkev začala zaoberať z dôvodu potrieb duchovných, ktorí sa cítia vyčerpaní a vnútorne vyhorení, z rozličných dôvodov strácajú motiváciu pre duchovnú službu v cirkvi.



"Vykonávajú ju len zo zotrvačnosti, mechanicky, iba najnutnejšie záležitosti a v horších prípadoch ju zanedbávajú a ignorujú, podliehajú závislostiam, alebo zo služby odchádzajú. V poslednom období významne vzrástol počet rozvodov vo farárskych manželstvách," uviedlo predsedníctvo ECAV.



Sabatikál je preventívna ochrana pred vyhorením, týka sa akýchkoľvek pozícií, ktoré pracujú s ľuďmi a majú silný pocit zodpovednosti. "Naša cirkev síce ponúka možnosť duchovných cvičení, tieto sú ale iba krátkodobé a neriešia problém komplexnej regenerácie, na ktorú je potrebné dlhšie obdobie a odborné poradenstvo," skonštatovali účastníci zasadnutia.



Na základe odporúčaní odborníkov navrhlo predsedníctvo ECAV realizovať v roku 2025 pilotný program s maximálne piatimi účastníkmi. Ten by špecifikoval potreby, na základe ktorých by bolo možné pripraviť a nastaviť dlhodobý program legislatívne, organizačne aj finančne.



Pilotný program by mal zahŕňať sabatikálne voľno v trvaní maximálne troch mesiacov. Dva týždne z toho by boli účastníci povinní absolvovať kurz duchovnej obnovy, realizovaný v niektorom ubytovacom zariadení, s účasťou mentora a odborníkov primárne z oblasti psychológie a duchovného poradenstva. Túto časť programu by organizačne aj finančne zabezpečovala ECAV.



Zvyšná časť programu by bola na rozhodnutí účastníkov, či ho chcú stráviť osobným štúdiom, vzdelávaním v iných oblastiach, cestovaním, dobrovoľníckou činnosťou, inou prácou podľa vlastného záujmu. Túto časť programu by si finančne zabezpečoval účastník sám. Súčasťou by boli vstupné a výstupné pohovory s psychológom a mentorom, tiež aj konzultácie a priebežné hodnotenie počas trvania programu.