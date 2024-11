Schválili opatrenia na zavedenie elektronizácie evidencie cudzincov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila legislatívne opatrenia na zavedenie elektronizácie procesov evidencie cudzincov aj možnosť vydávania ID karty ako dokladu pre odídencov z Ukrajiny. Kabinet zároveň odobril aj návrh na skrátené legislatívne konanie, keďže elektronizácia evidencie je míľnikom v Pláne obnovy a odolnosti a novela zákona o pobyte cudzincov musí byť prijatá parlamentom do konca roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda, predložilo ho Ministerstvo vnútra SR.



"Legislatívna úprava sa navrhuje aj v súvislosti s požiadavkou vyplývajúcou z aplikačnej praxe v prípade overovania pozvaní pozývateľov, ktorí sú právnickými osobami, a to tak, aby sa odbúrala nadmerná administratívna záťaž pre pracovníkov overujúcich tieto doklady," uviedol rezort v materiáli.



Návrh novely zákona rezort vnútra nepredložil do medzirezortného pripomienkového konania. Ako uviedol v materiáli, dôvodom je hrozba značnej hospodárskej škody. Nevykázanie splnenia tohto míľnika plánu obnovy by totiž štátu zabránilo požiadať o piatu platbu z plánu. Slovensko by tým podľa ministerstva prišlo o preplatenie investícií vo výške viac ako pol miliardy eur.



V prípade, že novelu zákona schvália poslanci v Národnej rade SR a podpíše ju aj prezident SR Peter Pellegrini, účinnosť by mala nadobudnúť 15. decembra.