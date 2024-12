Schválili správu pre OSN o podpore občianskych a politických práv

Bratislava 4. decembra (TASR) - Komplexná reforma Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) ako národného antidiskriminačného orgánu a národnej inštitúcie pre ľudské práva sa pripravuje v kontexte smerníc Európskej únie a mala by byť prijatá do 19. júna 2026. Uvádza to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v piatej periodickej správe SR o implementácii medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Dokument, ktorý bude obhajovať SR na Výbore OSN pre ľudské práva, v stredu schválila vláda.



Správa informuje o konkrétnych krokoch vlády SR v oblasti občianskych a politických práv s cieľom zlepšovať úroveň ich ochrany a podpory za obdobie rokov 2016 až 2024. "Formou sú odpovede na zoznam tematických otázok, ktoré formuloval v roku 2023 Výbor OSN pre ľudské práva," objasňuje MZVEZ. Otázky sa týkajú vnútroštátneho vývoja v oblasti ľudských práv, odstraňovania diskriminácie rôznych foriem, rodovej rovnosti, zaobchádzania s osobami zbavenými slobody, prístupu k utečencom či témy slobody prejavu a náboženského myslenia. "Odpovede sú zostavené na základe podkladov štátnych orgánov i nezávislých ľudskoprávnych inštitúcií pôsobiacich na vnútroštátnej úrovni," informuje rezort.



V oblasti inštitucionálneho rámca poukazujú predkladatelia správy napríklad na to, že po prijatí národného preventívneho mechanizmu došlo v sledovanom období k posilneniu právomocí troch orgánov - verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. "V kontexte kompetencií Ministerstva spravodlivosti SR boli vytvorené tzv. intervenčné centrá pre obete domáceho násilia, čím došlo k zlepšeniu prístupu obetí k pomoci a spravodlivosti," uvádzajú. Pripomínajú aj nedávne kroky, ktorými sa v súvislosti s novelou kompetenčného zákona stali stálymi splnomocnencami vlády splnomocnenec pre národnostné menšiny a splnomocnenec pre rómske komunity. Upozorňujú aj na vznik nového poradného orgánu vlády - Rady vlády SR pre národnostné menšiny.



Obhajoba piatej periodickej správy Slovenskou republikou by sa mala uskutočniť na zasadnutí Výboru OSN pre ľudské práva v roku 2025.