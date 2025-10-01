< sekcia Slovensko
Schválili stratégiu boja proti financovaniu terorizmu do roku 2030
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila novú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030. Dokument má podľa rezortu vnútra, ktorý ho na rokovanie predložil, za cieľ zabezpečiť efektívne fungovanie boja proti týmto javom. Vyplýva to z materiálu.
Dokument Národná stratégia boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 sa venuje analýze rizík a postupov. „V prípade neprijatia stratégie nebude zabezpečená implementácia záverov z tretieho kola národného hodnotenia rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a s tým súvisiacich opatrení. Zistené hrozby a zraniteľné miesta ostanú bez systémovej reakcie, čo môže viesť k zvýšenej pravdepodobnosti zneužitia finančného systému Slovenskej republiky na účely legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu,“ upozornilo ministerstvo v materiáli.
Zo stratégie vyplývajú pre viaceré ministerstvá aj iné orgány štátnej správy viaceré ciele. Ministerstvo spravodlivosti by sa malo v najbližšom roku napríklad venovať legislatívnej oblasti. Do konca septembra 2026 by malo napríklad „vypracovať návrh novely Trestného zákona, Trestného poriadku a ďalších súvisiacich právnych noriem v závislosti od právnych nástrojov EÚ a medzinárodných zmlúv“.
„Za celkové riadenie a koordináciu implementácie stratégie zodpovedá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá zároveň plní funkciu hlavného implementačného koordinátora,“ uviedlo ministerstvo v dokumente.
