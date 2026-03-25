Schválili vyše 12,5 mil. eur do škôl v obciach s rómskymi komunitami

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. Foto: TASR - Jakub Kotian

Realizáciou projektov sa vytvorí alebo zmodernizuje kapacita kmeňových tried a odborných učební pre 3142 žiakov.

Bratislava 25. marca (TASR) - Do infraštruktúry základných škôl v obciach a mestách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) budú môcť samosprávy v 16 sídlach na strednom a východnom Slovensku investovať vyše 12,5 milióna eur. Vyplýva to zo schválených žiadostí o príspevok z výzvy v Programe Slovensko, ktoré schválil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Realizáciou projektov sa vytvorí alebo zmodernizuje kapacita kmeňových tried a odborných učební pre 3142 žiakov. Šéf úradu Alexander Daško v tejto súvislosti upozornil, že investície do školských budov a materiálno-technického vybavenia nie sú len o infraštruktúre, ale predovšetkým o budúcnosti detí z MRK.

Naším cieľom je, aby mali rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu ako všetky ostatné deti na Slovensku. Moderné a dôstojné prostredie v školách výrazne ovplyvňuje ich motiváciu, výsledky aj šance na ďalšie uplatnenie,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Podporené projekty zahŕňajú najmä stavebné úpravy školských priestorov - rekonštrukcie, prístavby a nadstavby budov, ako aj investície do jedální a telocviční. Súčasťou je aj obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia škôl.

Výzvu Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom investícií do infraštruktúry základných škôl vyhlásil ÚSVRK na konci roka 2024, žiadosti bolo možné predkladať do začiatku septembra 2025.
