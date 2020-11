Pri archivácii dokumentov s utajovanými skutočnosťami dôjde k zmenám

Bratislava 26. novembra (TASR) – Najvýznamnejší pôvodcovia registratúry budú môcť návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov po novom podávať už len elektronicky. Zakázaný bude dovoz v zahraničí odcudzených archívnych dokumentov a prevod ich vlastníctva. Vyplýva to z novely zákona o archívoch a registratúrach, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili. K zmenám dôjde aj pri archivácii dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti a upraví sa i prístup k archívnym dokumentom s cieľom historického či vedeckého výskumu.



Cieľom právnej úpravy je implementovať európsku smernicu do slovenskej legislatívy, ale aj aplikovať aktuálne poznatky a požiadavky archivárskej praxe. Úpravou sa tiež novelizuje zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Povinnosť viesť v registri mimovládok ich elektronickú zbierku listín sa posunie na január 2023.



Upraví sa aj zákaz trvalého vývozu registratúry, ktorý je zdrojom archívneho bohatstva. Pri dočasnom vývoze sa má namiesto povolenia vyžadovať iba oznamovacia povinnosť.



Archívny dokument zapísaný v evidencii cudzieho štátu alebo nájdený či vytvorený v cudzine bude možné doviezť na Slovensko len s povolením príslušného štátu. Dovoz v zahraničí odcudzených archívnych dokumentov a prevod ich vlastníctva bude zakázaný. Zákon tak má byť v súlade s európskou legislatívou.



Dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti bude môcť po novom pôvodca až do doby odtajnenia ukladať aj v centrálnom úložisku utajovaných skutočností, ktoré zriadi Národný bezpečnostný úrad. Do pôsobnosti úradu pribudne i vydávanie stanovísk k registratúrnym poriadkom, iba ak upravujú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami.



Legislatíva má byť účinná od 1. januára 2021.