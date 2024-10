Schválili zvýšený príspevok SR do Medzinárodného vyšehradského fondu

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovensko bude od roku 2025 prispievať do Medzinárodného vyšehradského fondu o 250.000 eur viac ako doteraz. Zvýšenie príspevku na 2.750.000 eur schválila v utorok vláda.



Zvýšenie celkového rozpočtu fondu z desať na 11 miliónov eur iniciovalo české predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine. "Návrh schválili ministri zahraničných vecí krajín V4 v Prahe 21. marca 2024, čo potvrdili počas ich spoločnej tlačovej konferencie, informujúci o dosiahnutej politickej dohode," pripomenulo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Vysvetlilo, že zvýšenie celkového rozpočtu i rovnakých podielov všetkých krajín V4 reaguje na zvýšenie rozsahu činnosti fondu i zmenené ekonomické podmienky. Navýšenie rozpočtu má tak predísť riziku obmedzovania nových a existujúcich programov a zároveň má zabezpečiť funkčnosť inštitúcie pri raste výdavkov súvisiacich s infláciou.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) vidí v pôsobení Medzinárodného vyšehradského fondu príklad úspešnej spolupráce Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. "V4 je unikátny projekt, vďaka ktorému vieme v témach, kde nás spája spoločný záujem, vystupovať ako silný partner s medzinárodným uznaním. Svedčí o tom aj fakt, že činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu podporili aj štáty mimo nášho zoskupenia - Holandsko, Kanada, Kórejská republika, Nemecko, Švédsko či ďalšie krajiny," upozornil šéf slovenskej diplomacie.



Prostriedky fondu slúžia na poskytovanie grantov, štipendií a zabezpečenie rezidenčných programov v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, ako aj na projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu.



"Od svojho vzniku podporil viac ako 6350 projektov a 3330 štipendistov v celkovej výške 129 miliónov eur, a to nielen na území našich štyroch štátov, no granty sa zároveň zameriavajú na projekty pomáhajúce v regióne západného Balkánu a v krajinách Východného partnerstva," priblížil štátny tajomník MZVEZ Marek Eštok.