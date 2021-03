Sčítalo sa 74 percent, teda viac ako 4,1 milióna obyvateľov SR

Bratislava 22. marca (TASR) - Od 15. februára doteraz sa sčítalo vyše 74 percent obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 4.173.777 miliónov sčítaných. Najviac, 80 percent obyvateľov, je sčítaných v Žilinskom kraji. Informovala o tom hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



Nad 75 percent sčítaných majú aj v Trenčianskom (78 percent), Trnavskom (77 percent) a Bratislavskom kraji (76 percent). V Nitrianskom kraji je sčítaných 75 percent obyvateľov. Vyše 71 percent sčítaných obyvateľov zhodne evidujú Banskobystrický a Prešovský kraj. Košický kraj má takmer 66,5 percenta sčítaných obyvateľov.



Stauder pripomína, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Za nesplnenie povinnosti hrozí obyvateľovi pokuta od obce v rozsahu od 25 do 250 eur. Generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková apeluje na občanov, aby využili posledné ščítania a taktiež na samosprávy, ktoré evidujú nízky počet sčítaných obyvateľov. "Je v záujme miest a obcí, aby pre svoj rozvoj, založený aj na financiách z výsledku sčítania obyvateľov, urobili maximum najmä s podporou komunikácie a propagácie," podotkla.



Elektronické sčítanie, keď obyvateľ vypĺňa formulár sám, sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Všetko potrebné nájdu občania na webe www.scitanie.sk.