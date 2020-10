Sčítanie bytov a obcí pokročilo

Bratislava 15. októbra (TASR) - Celkovo 198 obcí už sčítalo domy a byty na svojom území na sto percent. Tretina obcí má sčítanie rozpracované na 80 percent. Sčítanie domov a bytov tak plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021. TASR o tom zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR informovala hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



So sčítavaním skončili malé obce i mestá s viac ako 1000 bytmi, ako sú Lužianky, Belá, Ivanka pri Nitre, Marianka, Chynorany, Slovenská Ľupča, Rabča či Veľké Leváre. Prvým krajským mestom bola Nitra. "Naši regionálni experti sčítania na dennej báze komunikujú s poverenými osobami z obcí v otázkach metodickej pomoci a pri práci v elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. Intenzívna spolupráca so samosprávami je dobrá cesta k postupnému ukončovaniu sčítania všetkých domov a bytov v kraji," vysvetlila riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Nitre Renáta Dušová.



Banská Bystrica editovala 80,7 percenta, Trnava viac ako 70 percent, Košice 60 percent, Bratislava približne 50 percent bytov. Mesto Trenčín 55 percent, prípadne menej ako štvrtinu Žilina a Prešov.



Výsledky považuje ŠÚ za uspokojivé vzhľadom na čas, ktorý do ukončenia sčítania domov a bytov zostáva. "Je však nutné konštatovať, že v týchto dňoch už do procesu vstupujú školenia zamestnancov samospráv na sčítanie obyvateľov a celkovo príprava na sčítanie obyvateľov. Apelujem preto na obce, aby nepoľavili v sčítaní domov a bytov a skutočne finalizovali dáta, lebo v ďalšom období už na túto agendu nebudú mať toľko času," uviedla generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíková.



Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je podľa ŠÚ získať údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Pribudnúť majú tiež podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.



Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 v svojej príprave – sčítanie obyvateľov.