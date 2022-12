K židovskej národnosti sa prihlásilo 596 obyvateľov Slovenska

Bratislava 25. decembra (TASR) – K židovskej národnosti sa v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 prihlásilo 596 obyvateľov Slovenska. Ako ďalšiu národnosť ju uviedlo 1242 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.



"Podľa SODB 2021 žije 596 obyvateľov hlásiacich sa k židovskej národnosti, čo predstavuje 0,01 percenta zo všetkých obyvateľov SR," priblížila hovorkyňa. Najvyšší podiel obyvateľov so židovskou národnosťou žije v Bratislavskom kraji, kde sa k nej hlási 195 osôb. "Z okresov SR je najvyšší podiel obyvateľov so židovskou národnosťou v okrese Bratislava I," dodala s tým, že v tomto okrese žije 70 obyvateľov so židovskou národnosťou.



Pri ďalšej národnosti má najvyšší podiel obyvateľov hlásiacich sa k židovskej národnosti tiež Bratislavský kraj (519 obyvateľov) a tiež okres Bratislava I (158 obyvateľov).



"Z hľadiska pohlavia žije na území Slovenskej republiky 406 mužov (68,1 percenta) a 190 žien (31,9 percenta) hlásiacich sa k židovskej národnosti," uviedla s tým, že pri ďalšej národnosti je rozdiel medzi podielom mužov a žien hlásiacich sa k židovskej národnosti menší. "Ďalšiu národnosť židovskú uviedlo 777 mužov (62,56 percenta) a 465 žien (37,44 percenta)," spresnila.



Takmer tri štvrtiny obyvateľov so židovskou národnosťou sú v produktívnom veku. V poproduktívnom veku je ich niečo viac ako 17 percent. Najnižší podiel obyvateľov so židovskou národnosťou (8,6 percenta) je v predproduktívnom veku.



Hovorkyňa priblížila, že vysokoškolské vzdelanie má ukončené takmer 50 percent obyvateľov so židovskou národnosťou.



V čase od 19. do 26. decembra 2022 slávi židovská komunita na celom svete sviatok Chanuka. "Chanuka alebo inak Sviatok svetiel sa začína 25. dňa v židovskom mesiaci kislev a trvá osem dní," doplnila Stauder.