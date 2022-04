Sčítanie: Medzi Slovákmi sú aj stovky osôb, ktorí sa dožili 100 rokov

Bratislava 8. apríla (TASR) - Medzi obyvateľmi SR je 401 osôb, ktorí majú 100 rokov a viac. Najviac je ich v Bratislavskom, najmenej v Trnavskom kraji. Vyplýva to z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.



Hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder priblížila, že v porovnaní so Sčítaním v roku 2011 sa počet ľudí, ktorí prekročili 100 rokov, zvýšil o viac než sto. Vôbec najstarší obyvateľ SR podľa sčítania a dát k 1. januáru 2021 mal 107 rokov.



"V Bratislavskom kraji žilo k okamihu sčítania 119 obyvateľov, ktorí mali nad 100 rokov. Boli to prevažne ženy, ktorých bolo v tomto kraji 74. Mužov bolo 45," konkretizovala Stauder.



V Košickom kraji, v druhom na storočných najpočetnejšom regióne SR, bolo na základe výsledkov sčítania 65 obyvateľov s vekom nad 100 rokov. "Z toho bolo 28 mužov a 37 žien," dodala Stauder. V Banskobystrickom kraji, v ktorom evidovali tretí najvyšší počet osôb s vekom nad 100 rokov, bolo podľa hovorkyne 41 viac ako 100-ročných obyvateľov. "Výrazne prevládali ženy, bolo ich 34 a len sedem mužov," doplnila Stauder.



V Trenčianskom kraji a Nitrianskom kraji evidovalo Sčítanie 39 osôb s vekom nad 100 rokov, v Prešovskom kraji ich bolo 37 a v Žilinskom 31.



V Trnavskom kraji, kde v období sčítania evidovali najmenej storočných a viac, žilo 30 ľudí s takýmto vekom. "Z toho štyroch mužov a 26 žien," doplnila hovorkyňa SODB 2021.