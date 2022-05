Najmenej obyvateľov žije v obci Príkra

Bratislava 10. mája (TASR) - Najmenšou obcou na Slovensku je z hľadiska počtu obyvateľov obec Príkra (okres Svidník). Žije v nej 12 ľudí. Na druhom mieste sa umiestnili obce Ondavka (okres Bardejov) a Havranec (okres Svidník), ktoré majú po 15 obyvateľov. Za nimi nasleduje obec Šarbov (okres Svidník) so 17 obyvateľmi. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021, ktoré TASR poskytla hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.



V najmenšej obci na Slovensku žijú tri ženy a deväť mužov. "V obci na základe SODB 2021 dnes nežijú žiadne deti do 14 rokov. Osem obyvateľov je v produktívnom a štyria v poproduktívnom veku," priblížila hovorkyňa. Prevláda tam stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) a úplné stredné vzdelanie (s maturitou).



Poukázala na to, že všetky obce, ktoré sú svojím počtom obyvateľov zaradené medzi najmenšie v SR, sú v porovnaní s priemerom mladšie a vzdelanejšie. "Prevládajú obyvatelia s úplným stredným a vysokoškolským vzdelaním v produktívnom veku," doplnila hovorkyňa.