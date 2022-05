Najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí je v Bratislavskom kraji

Bratislava 29. mája (TASR) - Najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí (228.362) sa koncentruje v Bratislavskom kraji. Zjednodušene sa dá povedať, že takmer každý tretí (31,7 percenta) človek, žijúci v Bratislavskom kraji, má vysokoškolský diplom. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



"Súvisí to s tunajším trhom práce, kde je pri mnohých pracovných pozíciách podmienkou dosiahnutie vysokoškolského vzdelania," uviedla Stauder.



Ďalšie kraje už majú výrazný odstup a podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je značne nižší. "Druhým v poradí je Žilinský kraj s podielom 17,6 percenta vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Viac ako 16 percent vykazujú ešte Košický (16,7 percenta), Trenčiansky (16,7 percenta) a Nitriansky kraj (16,05 percenta)," uviedla hovorkyňa. Na konci rebríčka podielov vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov sú Trnavský, Prešovský a Banskobystrický kraj (všetky zhodne po 15,8 percenta).



V Bratislavskom kraji býva 22,8 percenta zo všetkých vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov Slovenska. "Zároveň sa tu nachádza prvých päť okresov s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na Slovensku. Sú to okresy Bratislava I (48,7 percenta), BA IV (37,8 percenta), BA III (37,6 percenta), BAII (34,5 percenta) a BA V (32,6 percenta)", priblížila Stauder.



Najmenší podiel vysokoškolsky vzdelaných v rámci Bratislavského kraja žije v okrese Malacky (16,7 percenta). "Tento okres je zároveň jediný v rámci kraja, ktorý nepresahuje celoslovenský priemer (18,4 percenta). Aj na úrovni obcí Bratislavský kraj exceluje. Nachádzajú sa tu prvé tri obce s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných na Slovensku," poznamenala hovorkyňa. Ide o mestské časti (so štatútom obce) Staré Mesto (48,7 percenta), Karlova Ves (43,7 percenta) a Nové Mesto (41,9 percenta).