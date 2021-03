Bratislava 27. marca (TASR) - Sčítanie obyvateľov elektronickou formou je možné už len zopár dní, konkrétne do 31. marca. Pre TASR to uviedla hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder. Priblížila, že k piatku (26. 3.) bolo sčítaných vyše 78 percent obyvateľov SR, čo predstavuje viac ako 4,4 milióna sčítaných.



Prvýkrát vo svojej histórii je sčítanie založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. "Všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt sú povinní sčítať sa," zdôraznila. Platí to aj pre tých, ktorí majú na Slovensku tolerovaný pobyt, v prípade občanov Európskej únie aj obvyklý pobyt. Podotkla, že za nesplnenie tejto povinnosti hrozí sankcia. "Obec ju môže udeliť vo výške 50 až 250 eur. V tomto momente si myslíme, že nie je nutné týmito sankciami strašiť. Skôr prosíme, aby si každý obyvateľ túto svoju povinnosť splnil," povedala.



Pripomenula, že pri sčítaní detí je nutné každé dieťa sčítať samostatne prostredníctvom jeho rodného čísla. "Nestačí uviesť iba vo formulári, že máte dve deti. Treba každé dieťa sčítať samostatne," ozrejmila. Spôsob dopravy do práce treba uviesť pre obdobie mimo pandemických opatrení. Zdôraznila, že v prípade živnosti alebo podnikania nejde o povolanie. "Prosím, hľadajte v rámci povolaní svoju reálnu profesiu, ktorú vykonávate," dodala.



Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčítať sám, alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť asistované sčítanie. To sa má konať od 1. apríla do 31. októbra. "O jeho začatí rozhoduje hlavný hygienik, a preto čakáme, ako sa bude vyvíjať pandemická situácia na Slovensku. Predpokladáme, že v najbližších dňoch budeme schopní informovať verejnosť s podrobnejšími inštrukciami, ako toto celé prebehne," doplnila. V prípade, ak potrebuje niekto poradiť, informácie nájde na telefónnom čísle 02 20 92 49 19, alebo na obci, či na stránke Štatistického úradu pre sčítanie v časti najčastejšie otázky.







Pri vypĺňaní elektronického sčítacieho formulára ľudia odpovedajú na 14 otázok. Týkajú sa miesta pobytu, rodiny, vzdelania, zamestnania, národnosti i náboženstva. Zachovaná ostala aj otázka týkajúca sa druhej národnosti. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Formuláre, ako aj vysvetlivky sú v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín (maďarčine, rómčine, ukrajinčine, rusínskom jazyku), v nemčine, angličtine a aj francúzštine.



Sčítanie obyvateľov je jednou z dvoch etáp Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021. Prvá etapa - sčítanie domov a bytov trvala od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Vykonávali ju mestá a obce v spolupráci so Štatistickým úradom SR.