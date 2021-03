Sčítanie obyvateľstva môže pomôcť zlepšiť situáciu Rómov

Bratislava 10. marca (TASR) - V súčasných štatistikách sa k rómskej národnosti hlási približne štyrikrát menej Rómov ako uvádzajú kvalifikované odhady. Ide len o 105.000 prihlásených oproti počtu 450.000 odhadovaných. Na to, aby sa mohlo presnejšie plánovať a odhadovať rozsah potrebných opatrení, je potrebné poznať skutočné počty Rómov na Slovensku. Sčítanie obyvateľov je preto nenahraditeľným zdrojom informácií a príslušníci rómskej národnosti by sa ho mali zúčastniť. Poukázali na to Veronika Vanochová a Michelle Kubištová z neziskovej organizácie EDUMA, ktorá sa venuje inklúzii znevýhodnených skupín.



Sčítanie obyvateľov má priamy súvis s jazykovým zákonom na Slovensku. "Ak bude príslušníkov menšiny v niektorej obci viac ako 15 percent v dvoch po sebe idúcich sčítaniach, menšina získa možnosť komunikovať na úradných miestach v materinskom jazyku alebo možnosť požiadať o tlmočnícku podporu v úradnom styku. Taktiež budú v obci dvojjazyčné tabule," pripomenula Vanochová.



Dodala, že podľa výsledkov sčítania obyvateľov sa bude rozhodovať napríklad o objeme podpory kultúry národnostných menšín, podpory pri riešeniach v sociálno-ekonomickej oblasti, vzdelávania či zdravotníctva. "Sčítanie obyvateľov je najdôležitejšou štatistikou v krajine, z ktorej čerpajú nielen štátni úradníci, ale aj súkromné spoločnosti a investori," uviedla Vanochová.



Novinkou tohtoročného sčítania obyvateľov je možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam. "Mnohí Rómovia hovoria viacerými jazykmi. Na juhu Slovenska napríklad žije početná skupina maďarsky hovoriacich Rómov a vo viacerých lokalitách Rómovia nehovoria po rómsky vôbec. To však nebráni tomu, že sa kultúrne cítia byť súčasťou rómskej menšiny," opísala Vanochová.



Očakávaným výsledkom metódy hlásenia sa k viacerým národnostiam je podľa organizácie celkové posilnenie domácich národnostných menšín.