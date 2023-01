Sčítanie: Plodnosť má v SR dlhodobo klesajúci trend

Bratislava 28. januára (TASR) - Plodnosť žien má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend a populácia starne. Ukázali to výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Demograf Branislav Šprocha upozornil, že sa potvrdzujú predpoklady, podľa ktorých ženy narodené najmä v druhej polovici 70. rokov budú mať výrazne menej ako dve deti.



"Získané údaje potvrdili pokračujúci pokles plodnosti, keď generácie žien z druhej polovice 60. rokov boli poslednými s priemerne viac ako dvoma deťmi," poukázal. V najmladších generáciách dochádza podľa demografa k zvyšovaniu variability reprodukcie a zmenšovaniu rodín a počtu súrodencov v nich.



Šprocha vysvetlil, že hlavným vývojovým znakom konečnej plodnosti žien na Slovensku je jej dlhodobý medzigeneračný postupný pokles, čo potvrdzujú aj najnovšie výsledky sčítania obyvateľov. "Kým u žien narodených na začiatku 40. rokov minulého storočia sa priemerný počet živonarodených detí pohyboval nad hranicou 2,5 dieťaťa, v generáciách zo začiatku 50. rokov to bolo už len približne 2,3 dieťaťa a u osôb narodených o desaťročie neskôr približne 2,2 dieťaťa," priblížil.



Na základe údajov získaných u žien v poslednej dekáde reprodukčného obdobia predpokladá, že takmer štvrtina žien v príslušnej generácii by mohla mať jedno dieťa a viac ako 15 percent žien bude bezdetných. "V najmladších analyzovaných populačných ročníkoch sme svedkami znižovania pravdepodobnosti, že sa bezdetná žena stane do konca reprodukčného obdobia matkou, ako aj toho, že sa žene s jedným dieťaťom narodí druhé," doplnil.