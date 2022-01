Počet Rusínov stúpol, aj keď rusínčinu nepovažujú za materinský jazyk

Prešov 22. januára (TASR) – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 prinieslo pre predstaviteľov rusínskej národnostnej menšiny niekoľko pozitívnych faktov, odhalilo však aj negatívne trendy. Uviedol to k jeho výsledkom predseda Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS) Peter Štefaňák s tým, že počet osôb, ktoré sa prihlásili k rusínskej národnosti ako svojej prvej alebo druhej, oproti poslednému sčítaniu vzrástol, za svoj materinský jazyk však rusínčinu označilo menej ľudí.



"K rusínskej národnosti sa prihlásilo ako jedinej 23.746 ľudí, ďalších 39.810 obyvateľov si ju uviedlo ako svoju druhú národnosť, čo spolu predstavuje 63.556 osôb, ktoré sa prihlásili k tejto národnosti. Rusínsky jazyk si ako svoj materinský uviedlo 38.679 obyvateľov Slovenska," informoval TASR hovorca OSRS Peter Medviď.



Podľa Štefaňáka je za výsledkom SODB 2021 historicky najväčšia kampaň s presahom do zahraničia, akú kedy Rusíni realizovali. Ako "jednoznačné pozitívum" pritom označil angažovanosť množstva aktivistov a verejne známych osobností v nej. V súvislosti s počtom osôb, ktoré sa k Rusínom prihlásili ako k svojej prvej alebo druhej národnosti uviedol, že je otázne, ako by výsledok dopadol, ak by bola otázka o národnosti len jedna, ako to bolo v predošlých sčítaniach. "Rusínsku národnosť si zapísal väčší počet obyvateľov až ako druhú, čo tiež korešponduje s určitými trendmi v našej spoločnosti," skonštatoval. Za znížením počtu osôb, ktoré uviedli rusínčinu ako svoj materinský jazyk, je podľa Štefaňákových slov skutočnosť, že ju používa čoraz menej mladých ľudí.



OSRS považuje za dôležité, aby štatistické údaje získané zo sčítania boli korektne interpretované. "Preto aj zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny budú jednoznačne participovať pri kreovaní modelu interpretácie výsledkov z pohľadu národnostnej otázky," uzavrel Štefaňák.