SČÍTANIE: Podiel ľudí v manželskom zväzku za 10 rokov mierne klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. mája (TASR) - Podiel ľudí v manželskom zväzku za posledných desať rokov na území Slovenskej republiky mierne klesol. Kým v roku 2011 bývalo v SR 2.214.767 ženatých či vydatých obyvateľov, teda 41,48 percenta, pri poslednom sčítaní v roku 2021 ich bolo 2.182.365, čo je 40,05 percenta obyvateľov SR. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021, ktoré TASR poskytla hovorkyňa SODB Jasmína Stauder.Najvyššie percento ženatých a vydatých zaznamenali pri minuloročnom sčítaní v Prešovskom kraji (42,83 percenta) a najnižší v Banskobystrickom kraji (37,29 percenta). Banskobystrický kraj skončil na poslednej priečke aj pred desiatimi rokmi, kedy podiel ľudí v manželstve predstavoval 38,18 percenta. "" priblížila Stauder.V niektorých obciach je slobodných menej ako štvrtina obyvateľov. Ide napríklad o obce Krajná Porúbka (17,14 percenta), Bystrá v okres Stropkov (23,81 percenta), Svetlice (24,75 percenta), Oľšinkov (25 percent) či Veľké Borové (25 percent).Viac ako tri štvrtiny slobodných sú napríklad v Chminianskych Jakubovanoch (83,5 percenta), Lipovci v okrese Rimavská Sobota (83,33 percenta), Sáse v okrese Revúca (81,72 percenta), košickej mestskej časti Luník IX (81,48 percenta), Žehre (78,21 percenta), Slizkom (78,1 percenta), Bôrke (77,6 percenta) a Vaľkovni (76,79 percenta).Spomedzi miest majú najvyšší podiel slobodných Dobšiná (57,96 percenta), Medzev (57,71 percenta) a Krompachy (55,25 percenta). "" doplnila hovorkyňa. Spomedzi krajských miest je najnižší podiel slobodných v Trenčíne (40,72 percenta) a najvyšší v Bratislave (44,17 percenta).V obci Červeňany je len 11,76 percenta obyvateľov v manželskom stave. Podobná situácia je v obciach Sása v okrese Revúca (12,37 percenta), Poproč v okrese Rimavská Sobota (13,04 percenta) a Chminianske Jakubovany (13,23 percenta). Najvyšší podiel obyvateľov „s obrúčkou na ruke“ evidujú v obciach Potôčky (55,71 percenta), Gruzovce (55,3 percenta) a Štefurov (55,24 percenta). Celkovo sa na Slovensku nachádza 77 obcí, kde ženatí a vydaté dominujú a tvoria nadpolovičný podiel obyvateľov.Spomedzi miest zaznamenali najvyšší podiel ženatých a vydatých mestá Svidník (47,5 percenta), Rajecké Teplice (45,9 percenta) a Bojnice (45,52 percenta). Najnižšie percentá vykazujú mestá Nálepkovo (22,98 percenta), Jelšava (26,18 percenta), Dobšiná (27,97 percenta) a Medzev (30,14 percenta). V porovnaní krajských miest má najnižší podiel ženatých a vydatých mesto Bratislava (38,14 percenta) a najvyšší podiel Prešov (43,1 percenta).Oproti roku 2011 zaznamenali nárast podielu obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu slobodný alebo slobodná vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Najvyšší bol v Bratislavskom a Košickom kraji. "" doplnila Stauder. Najmenší nárast slobodných zaznamenal Prešovský kraj.Na obecnej úrovni sa skokanom v sobášnosti stala malá obec Belejovce v okrese Svidník. Kým v roku 2011 tu žilo iba 21,74 percenta obyvateľov so štatútom ženatý či vydatá, teda päť obyvateľov z 23, v súčasnosti je to už 54,17 percenta, 13 obyvateľov z 24. Spomedzi miest zaznamenali najvyšší nárast podielu ženatých alebo vydatých v Sabinove. Z 39,85 percenta sa zvýšil na 44,88 percenta.