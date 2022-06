Sčítanie: Prázdniny si počas leta užije vyše 867.000 detí do 14 rokov

Bratislava 30. júna (TASR) - Na Slovensku žilo v čase Sčítania obyvateľov domov a bytov (SODB) 2021 5.449.270 obyvateľov. Z tohto počtu bolo 867.410 detí od nula do 14 rokov. V súvislosti s posledným dňom v školskom roku 2021/2022 a začínajúcimi sa letnými prázdninami o tom informovala hovorkyňa sčítania Jasmína Stauder.



Najviac detí od nula do 14 rokov bude mať voľno v Prešovskom kraji, ide o 147.530 školákov. "Je to pochopiteľné, pretože Prešovský kraj je s počtom obyvateľov 808.931 najľudnatejším krajom SR. Ale aj najmladším, keďže z celkového počtu obyvateľov kraja deti do 14 rokov tvoria viac ako 18 percent obyvateľov," uviedla Stauder.



Druhým v poradí, čo do počtu obyvateľov a aj počtu detí do 14 rokov, je Košický kraj. Tam sa na voľno teší 137.101 detí. Z celkového počtu obyvateľov Košického kraja (782.216) tvoria budúci prázdninujúci do 14 rokov viac ako 17,5 percenta obyvateľov kraja.



V treťom najľudnatejšom kraji Slovenska - v Bratislavskom, si prázdniny užije 120.991 detí do 14 rokov. Tam podľa Stauder tvoria deti do 14 rokov necelých 17 percent z celkového počtu obyvateľov kraja (719.537).



V absolútnom počte najviac detí do 14 rokov žije v bratislavskej mestskej časti Petržalka - 16.677. Nasleduje bratislavský Ružinov s počtom 12.557 detí do 14 rokov. Na treťom mieste je Žilina s 12.455 deťmi.