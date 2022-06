Na Slovensku je 53 obcí, kde nebolo žiadne dieťa vo veku 4 až 6 rokov

Bratislava 21. júna (TASR) - Najnižšie počty detí sú v malých obciach do 200 - 300 obyvateľov. V Slovenskej republike je 34 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku nula až tri roky a 53 obcí, kde nebolo ani jedno dieťa vo veku štyri až šesť rokov. Vyplýva to z údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. TASR o tom informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.



Podľa stredného variantu prognózy, ktorá vychádzala ešte zo sčítania 2011 a bola aktualizovaná na základe demografického vývoja v roku 2018, bol k 1. januáru 2021 prognózovaný počet 235.357 detí vo veku do troch rokov a 173.414 detí vo veku štyri až šesť rokov. "Oproti realite podľa SODB 2021 máme mierne nižšie počty, ale vo všeobecnosti prognóza naznačila vývojový trend reálne," povedala Stauder.



Vo vekovej skupine štyri až šesť rokov bolo 162.267 detí podľa SODB 2011 a v roku 2021 to bolo 176.943 detí v tejto vekovej skupine. Počet budúcich predškolákov a budúcich školákov podľa slov Stauder teda medzicenzálne stúpol o 14.676 detí.



Najvyššie počty detí predmetných vekových skupín sú v Bratislave a Košiciach, sú to z hľadiska počtu obyvateľov najväčšie obce (mestá). Za nimi nasledujú Žilina a Prešov, čo sú opäť najväčšie obce v krajoch s vyššou pôrodnosťou oproti ostatným krajom.