Červený kríž: Dieťa zabudnuté v aute treba ihneď dostať do tieňa

Bratislava 22. júla (TASR) - Dieťa zabudnuté v aute treba ihneď dostať do tieňa a poskytnúť mu prvú pomoc podľa závažnosti jeho stavu. Slovenský Červený kríž (SČK) upozornil, že teplota v aute už po piatich minútach prekročí 40 stupňov Celzia a deti sa prehrejú rýchlejšie než dospelí. Zároveň vyzval ľudí, aby si počas leta všímali odparkované autá a nebáli sa zasiahnuť.



"Všímajte si počas leta odparkované autá a neváhajte okamžite pomôcť, pokiaľ v ňom vidíte zamknuté dieťa. Teplota v aute prudko stúpa už v prvých minútach, po piatich minútach prekročí 40 stupňov Celzia. Preto ak v okolí auta nie je možné rýchlo nájsť jeho majiteľa, ihneď volajte políciu a záchrannú zdravotnú službu," uviedol SČK na sociálnej sieti.



Odporúča rozbiť na aute okno a dostať dieťa čo najskôr do tieňa. Ak je pri vedomí a dýcha, treba ho začať ochladzovať. "Robte to postupne, vlažnou vodou, aby nedošlo k šoku. Pomaly chlaďte ruky, nohy, trup i hlavičku. Použite napríklad mokrú vreckovku, no nenechávajte ju na jeho tele - zabezpečte, aby sa voda mohla odparovať. Môžete dieťatko aj ovievať," ozrejmil SČK. Dieťaťu možno ponúknuť po malých dúškoch piť, ak nezvracia. Nikdy však nie ľadový nápoj.



Ak je dieťa v bezvedomí, ale dýcha, je potrebné ho uložiť do stabilizovanej polohy nabok. "Dajte pozor, aby malo zaklonenú hlavu a tým spriechodnené dýchacie cesty. Začnite s ochladzovaním. Čakajte na príchod zdravotníkov," dodali odborníci.



V prípade, že je dieťa bezvedomí a nedýcha, treba ho položiť na chrbát, zakloniť mu hlavu a začať s kardiopulmonálnou resuscitáciou. "Päť úvodných vdychov a potom opakujte, 30 stlačení hrudníka (v rytme 120 stlačení za minútu) a dva vdychy. Robte tak, kým sa dieťaťu obnoví krvný obeh alebo do príchodu záchrannej zdravotnej služby," priblížil SČK.