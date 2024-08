Viete čo robiť po uštipnutí hmyzom? Toto radia odborníci

Bratislava 22. augusta (TASR) - Po uštipnutí hmyzom je potrebné vybrať z rany žihadlo. Postihnuté miesto sa odporúča schladiť, chlad totiž spomaľuje vstrebávanie jedu. Pripomenul to Slovenský Červený kríž (SČK) s tým, že z hľadiska ohrozenia života sú najrizikovejšími skupinami dojčatá, seniori a alergici.



"Pokiaľ v rane vidíte žihadlo, opatrne ho vysuňte z rany. Nikdy ho nestláčajte na jeho konci, pretože tam má jedové vačky a stlačením by ste jed vypudili pod kožu. Náhla bolesť je normálnym sprievodným znakom. Podľa rozsahu reakcie chlaďte postihnuté miesto studeným obkladom. (...) Ak je postihnutá končatina, dajte ju do zvýšenej polohy, aby ste zmiernili opuch," uviedol na sociálnej sieti.



V prípade alergikov radí SČK užiť antihistaminiká predpísané lekárom. "Ten vám môže pre istotu predpísať aj adrenalínové pero, ktoré si môžete sami aplikovať do vonkajšej strany stehenného svalu v prípade anafylaktickej reakcie. Tá môže nastúpiť s miernymi príznakmi, ktoré však náhle môžu vyústiť až do anafylaktického šoku," dodal s tým, že v takom prípade treba volať na tiesňovú linku 155 alebo 112.