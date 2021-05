SČK za minulý rok ocenil viac ako 11.000 mnohonásobných darcov krvi

Bratislava 10. mája (TASR) – Slovenský červený kríž (SČK) ocenil v minulom roku viac ako 11.000 mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi. Počas pandémie nového koronavírusu vlani zabezpečil vyše 400.000 teplých obedov pre slovenských seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. Ako pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca (8. 5.) povedala pre TASR za slovenskú pobočku medzinárodného hnutia Silvia Kostelná, bol to rok plný neúnavnej práce a odhodlania.



"Našim celosvetovým sloganom pre tohtoročné oslavy bola veta: Spolu sme nezastaviteľní. Svedčí o tom aj vytrvalosť a zanietenie všetkých ľudí, ktorí pracujú alebo robia dobrovoľnícku činnosť pre Červený kríž alebo Červený polmesiac vo svete," uviedla.



Na otázku TASR, ako vníma SČK minulý rok, Kostelná povedala, že bol náročný nielen pre personál, ale aj pre dobrovoľníkov. Tí sa podľa jej slov snažili každý deň zabezpečovať, aby zraniteľné obyvateľstvo a ľudia v núdzi mali nielen vedomosti, ale tiež prostriedky na ochranu pred novým koronavírusom. "Okrem každodennej práce sme neboli ľahostajní a podali sme pomocnú ruku nielen jednotlivcom, ale aj zdravotníkom a štátu," doplnila.



SČK minulý rok v prísnejších podmienkach organizoval dve celoslovenské kampane. Počas Valentínskej a Študentskej kvapky krvi prišlo darovať takmer 5000 prvodarcov. "Aj keď nebolo možné uskutočniť slávnostné odovzdávanie plakiet pre mnohonásobných darcov krvi, podarilo sa nám oceniť viac ako 11.000 ľudí," povedala.



SČK tiež poskytoval spektrum sociálnych služieb. "Naši dobrovoľníci poskytli pomoc ľuďom vo viac ako 15 repatriačných centrách. Rozšírili sme donášku teplých obedov," informovala.



V čase nedostatku ochranných pomôcok, dobrovoľníci a členovia SČK ušili viac ako 100.000 ochranných rúšok. Na jeseň sa viac ako 1500 dobrovoľníkov zapojilo do celoplošného testovania. V novembri a decembri 15 mobilných odberových miest SČK vykonalo takmer 126.000 antigénových testov.



Pracovníci sa starali o viac ako 600 klientov zariadení sociálnych služieb SČK. Vyše 24.000 ľuďom poskytli základné či špeciálne sociálne poradenstvo. Takmer 4500 dobrovoľníkov SČK odpracovalo v minulom roku viac ako 115.000 dobrovoľníckych hodín.