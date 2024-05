SDKÚ-DS trvá na zotrvaní SR v EÚ a zachovaní práva veta

Bratislava 27. mája (TASR) - Hlavnou prioritou strany Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS) je zotrvanie Slovenska v Európskej únii (EÚ). Dôležitá je pre ňu aj suverenita všetkých členov a zachovanie práva veta. V rozhovore pre TASR to uviedla strana SDKÚ-DS, ktorá sa uchádza o hlasy voličov v júnových eurovoľbách. Rozhovor s SDKÚ-DS je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu.











-Aké sú hlavné priority/témy vašej strany pre voľby do EP?-







V prvom rade trváme na zotrvaní SR v EÚ. Dôležitá je pre nás suverenita všetkých členov a zachovanie práva veta. EÚ musí prijímať také opatrenia, aby sa neustále zvyšovala životná úroveň všetkých jej členov a zároveň, aby bola viac-menej rovnaká vo všetkých členských krajinách. Na to treba hospodárne, zmysluplne a účelne využívať eurofondy. EÚ musí chrániť svoje vonkajšie hranice, zabrániť príchodu nepreverených a neznámych ľudí z tretích krajín. Ohrozuje to bezpečnosť a pokojný život občanov EÚ.



Musíme si stanoviť reálne ciele v oblasti ochrany životného prostredia - odideologizovanie tejto problematiky a zabrániť znižovaniu konkurencieschopnosti a poklesu hospodárskeho rastu celej EÚ často nezmyselnými nariadeniami.











-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-







EP by mal prijímať takú legislatívu, ktorá je benefitná pre všetkých členov. Dôležitou úlohou je zabezpečenie kvalitnej menovej politiky SR, zabrániť zvyšovaniu inflácie a nárastu úrokov. Pri tvorbe rozpočtov - dlhodobého aj krátkodobého - zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na pomoc SR, aby sa približovala životná úroveň občanov úrovni bohatších členov.











-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-







Okrem iného aj zjednodušené cestovanie po členských krajinách EÚ. Vďaka finančnej pomoci EÚ profitujú občania z nespočetných vylepšení infraštruktúry - cesty, diaľnice, mosty, železnice, cyklotrasy, mestská a prímestská verejná doprava etc. Príchodom mnohých investorov klesla nezamestnanosť na minimum a pôsobí to tak isto na zvyšovanie miezd v slovenskom priemysle. Možnosti podnikania a investícií pre slovenských občanov, podnikateľov a investorov. Zbližovanie legislatív jednotlivých členov Únie.











-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-







Vybrali by sme si frakciu ECR - Európski konzervatívci a reformisti. Chceli by sme vystupovať proti nekontrolovanej európskej integrácii, rozširovaniu a potenciálnemu vývoju Európskej únie na federálny európsky superštát na základe eurorealizmu. Potrebujeme zabezpečiť, aby EÚ výrazne nezasahovala do štátnych záležitostí a do vnútroštátneho a regionálneho rozhodovania v členských krajinách EÚ. Podporujeme ochranu globálneho životného prostredia za cenu, ktorú si môžeme dovoliť, teda ekonomicky efektívny spôsob ochrany životného prostredia. Sme tiež za politiku voľného trhu a prísnejšiu kontrolu prisťahovalectva.











UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.