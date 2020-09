Šebesta: Belgická polícia sa chce po prípade Jozefa Chovanca očistiť

Brusel 6. septembra (TASR) - Belgická polícia sa hanbí za kauzu, ktorá vo februári 2018 viedla k smrti slovenského občana Jozefa Chovanca. V rozhovore pre TASR to uviedol Andrej Šebesta, jeden z dvoch organizátorov nedeľňajšej pietnej akcie na pamiatku Jozefa Chovanca v Bruseli.



Smrť slovenského občana nastala po incidente na letisku v Charleroi, keď sa členovia letiskovej polície neprimerane a v rozpore s predpismi správali voči zadržanému Slovákovi. Ten v cele predbežného zadržania na letisku skolaboval, utrpel infarkt a o tri neskôr zomrel v nemocnici.



Andrej Šebesta, Slovák pracujúci v súkromnom sektore v Bruseli, spolu s Helenou Blahovou, ďalšou mladou Slovenkou žijúcou v Belgicku, sa rozhodli zorganizovať verejné podujatie s cieľom vyjadriť solidaritu s rodinou zosnulého Slováka a odsúdiť nevhodné praktiky polície.



Šebesta za týmto účelom oslovil policajný okrsok, pod ktorý patrí Schumanovo námestie, v tesnom susedstve inštitúcii EÚ. Ide o rovnaké miesto, kde mala miestna slovenská komunita už niekoľko protestných podujatí po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Šebesta uviedol, že ho príjemne prekvapila ústretovosť miestnej polície.



"Hovorí sa veľmi veľa negatív na aféru belgickej polície a to, čo sa stalo bolo niečo strašné. Ide o veľké pochybenie polície. Avšak na strane druhej treba povedať, že podujatie sme zorganizovali veľmi rýchlo," uviedol Šebesta. Na políciu volal minulý týždeň v piatok (4.9), pričom sa stretol s veľkou ochotou. "Boli veľmi ústretoví, flexibilní, poradili a v priebehu šiestich hodín nám dali povolenie, na ktoré sa normálne čaká desať dní. Podľa práva každú akciu treba oznámiť desať dní dopredu. Povedali mi, že je to aj v ich záujme, aby sa táto vec vyšetrila a aby si očistili svoje meno, lebo ich poslaním je chrániť poriadok a ľudí," dodal Šebesta.



Miestny inšpektor polície mu podľa jeho slov povedal, že ak malá menšina príslušníkov v radoch polície urobí niečo zlé, tak to vrhne negatívne svetlo aj na ostatných a pokazí celkový obraz polície. A ako mu bolo povedané, snahou belgickej polície je dokázať, že väčšina jej členov sú tí slušní a dobrí policajti, ktorí si ctia svoje poslanie.











Spravodajca TASR Jaromír Novak