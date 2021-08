Šedivý: EDA chce byť lídrom v umelej inteligencii

Bratislava 25. augusta (TASR) - Európska obranná agentúra (EDA) podporuje programy v oblasti nových technológii a inovácií. Členom jednej z pracovných skupín EDA, ktorá sa zaoberá novými materiálmi a štruktúrami, je aj Technická univerzita v Košiciach. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ agentúry Jiří Šedivý.



"Európsku obrannú agentúru sa snažíme vyprofilovať do pozície lídra a koordinátora v oblasti nových technológií, ako je umelá inteligencia, robotické systémy, nové materiály, nanomateriály a autonómne systémy," povedal a pripomenul tiež výskumné projekty na vývoj laserových zbraní.



Technologické inovácie podľa Šedivého ešte donedávna vychádzali z vojenského sektoru, dnes však novinky v oblasti umelej inteligencie, robotických systémov, nanomateriálov alebo biotechnológii prichádzajú v oveľa väčšej miere z civilnej sféry.



EDA takisto poskytuje pomoc rôznym priemyselným subjektom, najmä malým a stredným podnikom, a tiež výskumným strediskám a technologickým inkubátorom, ktoré nie sú zamerané prednostne na obranu.



Úlohou agentúry je podľa Šedivého vytvárať aj prepojenia v oblasti obranného priemyslu a pomáhať hľadať medzinárodných partnerov. "Obranná spolupráca v EÚ sa v období posledných štyroch až piatich rokov urýchlila a vzniklo viacero nových iniciatív a nástrojov," povedal.



Šedivý pripomenul stálu štruktúrovanú spoluprácu (PESCO), kde EDA riadi šesť zo 46 šiestich projektov, či proces CARD (Coordinated Annual Review of Defence). Ten podľa neho poskytuje prehľad o zámeroch členských krajín v oblasti investícií a o prioritách v oblasti rozvoja obranných kapacít.



EDA spolupracuje s EÚ aj na Európskom obrannom fonde (EDF), ktorý má pre obdobie najbližších siedmich rokov vyčlenených približne osem miliárd eur.