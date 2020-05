Šéf BBSK a primátori B. Bystrice a Brezna si uctili obete vojny

Banská Bystrica/Brezno 8. mája (TASR) – Pri pamätníku v Nemeckej v Breznianskom okrese si v piatok predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter uctil pamiatku Dňa víťazstva nad fašizmom. Koniec druhej svetovej vojny a jej obete si bez účasti verejnosti pripomenul aj banskobystrický primátor Ján Nosko pri pomníku Červenej a Rumunskej armády - Čiernom obelisku na Námestí SNP. Primátor Brezna Tomáš Abel tak urobil ešte v predvečer 75. výročia ukončenia vojny pri soche Partizána na breznianskom námestí. Predstavitelia miest a kraja o tom informovali na sociálnej sieti.



"Je dôležité pripomínať si obete, ktoré bojovali a padli za to, aby sme my mohli slobodne realizovať životné plány a túžby. Nemali by sme si však padlých hrdinov pripomínať len pár kvetmi a úklonom. Uctime si ich vzájomným rešpektom, bojom za toleranciu a starostlivosťou o ľudské práva. Pretože položiť kvet dnes a od zajtra ignorovať neprávosť a slová nenávisti je pošliapaním pamiatky zosnulých hrdinov," uviedol šéf kraja Lunter.



"Keby sme práve nezažívali mimoriadne obdobie, tento deň by vyzeral v našom meste a aj po celom svete inak. Prvýkrát je netradične bez hostí, vojenskej hudby, v komornej atmosfére. Napriek tomu nezabúdame na tých, ktorí položili životy za slobodu nás všetkých. Patríme k mestám, ktoré venujú mimoriadnu pozornosť obnove vojnových hrobov, pamätníkov a pomníkov," konštatoval Nosko.



"O slobodu, mier a demokratickú spoločnosť treba neustále usilovať skutkami, hodnotami, postojmi a pripomínaním si smutných udalostí našich dejín. Oficiálne prejavy úcty tým, ktorí v druhej svetovej vojne obetovali život v boji za slobodu, boli pre šírenie nového koronavírusu obmedzené. Tie osobné však nezastavil ani vírus," zdôraznil Abel.