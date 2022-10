Šéf bratislavskej záchranky neplánuje odchod, ako žiadajú záchranári

Bratislava 5. októbra (TASR) - Riaditeľ štátnej Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Imrich Andrási neplánuje odchod z funkcie. Nepovažuje to za efektívne riešenie, keďže aktuálna situácia v záchranke podľa neho nie je výsledkom jeho práce. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie ZZS Bratislava Darina Schreková. Odchod žiadajú v petícii viacerí zamestnanci.



"Daná situácia riaditeľa ZZS Bratislava veľmi mrzí, zároveň však uvádza, že bol menovaný ministrom zdravotníctva SR a je poverený riadením organizácie, až do riadneho ukončenia výberového konania na danú funkciu," doplnila Schreková.



Záchranári zo štátnej bratislavskej záchranky žiadajú Andrásiho odvolanie. Predsedníčka odborov pri záchranke Zuzana Pukancová v utorok (4. 10.) informovala, že pod petíciu sa za 16 hodín podpísalo 94 záchranárov.