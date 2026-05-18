Šéf Hlasu-SD podporil Ondruša pri kandidatúre na post prezidenta KOZ
Podľa šéfa Hlasu-SD chce Ondruš ukázať, že ako možný budúci prezident KOZ bude nepolitický a nestranícky.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vyjadril podporu europoslancovi Branislavovi Ondrušovi, ktorý by chcel kandidovať na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov (KOZ). Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku o Ondrušovom odchode zo strany.
Podľa šéfa Hlasu-SD chce Ondruš ukázať, že ako možný budúci prezident KOZ bude nepolitický a nestranícky. „Preto som prijal aj jeho rozhodnutie, že napriek tomu, že ostávame naďalej, myslím si, že myšlienkovo, ideovo aj ľudsky spolu, chce svoju kandidatúru odosobniť od akýchkoľvek politických tlakov. Preto bude kandidovať ako nezávislý,“ povedal Šutaj Eštok.
Europoslanec v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 oznámil, že chce kandidovať na post prezidenta KOZ. Informoval, že pre svoju kandidatúru už vystúpil zo strany Hlas-SD.
