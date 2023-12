Šéf NAKA Ľ. Daňko končí k 31. decembru vo funkcii

Bratislava 18. decembra (TASR) - Šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko končí k 31. decembru vo funkcii. Pre TASR to potvrdili z Prezídia Policajného zboru (PZ). Upozornil na to Denník N.



"Diskusia o možnom zotrvaní pána Daňka v Policajnom zbore bola dôverná, rozhodnutie odísť do výsluhového dôchodku bolo prezidentom Policajného zboru akceptované," skonštatoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.



Kto by mal následne tento post zastávať, nie je v súčasnosti ešte známe. "O obsadení pozície riaditeľa NAKA ešte nadriadený nerozhodol," doplnili z odboru.