Šéf okresného súdu:Spustenie súdnej mapy v súčasnom znení nie je možné

Bratislava 3. októbra (TASR) - Spustenie novej súdnej mapy v súčasnom zákonnom znení nie je reálne možné. Pre TASR to uviedol predseda Okresného súdu Bratislava II Peter Králik.



"A to najmä pre krátkosť času od prijatia legislatívneho rámca reformy súdnej mapy do jej spustenia 1. januára 2023," doplnil. Verí, že v prípade odkladu budú prijaté opatrenia, ktoré umožnia lepšie, plynulejšie a pokojnejšie zavedenie tejto reformy.



V súčasnom znení právnej úpravy týkajúcej sa novej súdnej mapy považuje Králik jej spustenie od 1. januára 2023 za veľmi náročné a ťažko realizovateľné. "Odklad účinnosti je určite v prospech veci," priblížil v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Ministerstvo spravodlivosti SR minulý týždeň pre TASR uviedlo, že zvažuje ako jednu z možností polročný odklad účinnosti novej súdnej mapy. Finálne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. Zmeny majú začať platiť od 1. januára 2023.