Ľ. Machaj o novom zákone: Je to čierny deň pre mediálny priestor

Bratislava 20. júna (TASR) – Súčasný manažment RTVS rešpektuje schválenie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR), zároveň ho však vníma ako krok proti verejnoprávnosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré vedenie telerozhlasu poslalo TASR.



"Je to čierny deň pre nezávislý verejnoprávny priestor na Slovensku. Je to čierny deň pre mediálny priestor na Slovensku. A je to čierny deň pre občiansku spoločnosť na Slovensku," okomentoval schválenie zákona generálny riaditeľ (GR) RTVS Ľuboš Machaj. Zároveň upozornil na riziká, ktoré predstavuje aplikácia legislatívy v aktuálnej podobe.



Poukázal na to, že zákon dostatočným spôsobom nerieši prechodné obdobie, v ktorom bude inštitúcia bez generálneho riaditeľa a kontrolného orgánu Rady STVR, zákon sa podľa neho nezaoberá ani systémovým riešením procesov zmien súvisiacich s prechodom na novú inštitúciu v oblasti administratívy, ekonomického a finančného riadenia.



"Neurčenie presných procesov v rámci zmeny RTVS na STVR v kombinácii s absenciou plnohodnotného vedenia môže viesť k destabilizácii inštitúcie i ohrozeniu výroby," varoval Machaj. Zopakoval tiež svoje výhrady k nejasnosti kompetencií a úloh novovzniknutej Etickej komisie a obavy z možnej cenzúry vysielania.



Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa zmení na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to zo zákona o STVR, ktorý vo štvrtok schválili poslanci NR SR. Prijali k nemu aj viaceré pozmeňujúce návrhy od koaličných poslancov. Za zákon hlasovali všetci zo 78 prítomných poslancov, opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila.