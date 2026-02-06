< sekcia Slovensko
Šéf SARIO vidí potenciál spolupráce firiem SR v Indonézii a Singapure
Autor TASR
Jakarta/Singapur 6. februára (TASR) - Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Egon Zorád vníma viaceré oblasti, v ktorých by mohli slovenské, indonézske a singapurské firmy nadviazať spoluprácu. Uviedol to v súvislosti s návštevou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára v juhovýchodnej Ázii, počas ktorej SARIO zorganizovalo v Jakarte a Singapure fóra pre podnikateľov. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
Zorád podotkol, že Slovensko doteraz s Indonéziou nezlepšovalo svoju obchodnú bilanciu a v krajine bolo málo známe. Privítal preto, že tam po 16 rokoch zavítal šéf slovenskej diplomacie spolu so zástupcami slovenských firiem.
V tejto súvislosti vyzdvihol význam ekonomickej diplomacie a ocenil prístup Veľvyslanectva SR v Jakarte. Poznamenal tiež, že slovenským podnikom výrazne pomôže obchodná dohoda medzi EÚ a Indonéziou, ktorá odstráni clá a ďalšie prekážky vo vzájomnom obchode.
Potenciál spolupráce slovenských a indonézskych firiem generálny riaditeľ SARIO vidí najmä v infraštruktúrnych projektoch, energetike, digitalizácii a tzv. smart city riešeniach. „Viem si predstaviť, že slovenské firmy by sa na indonézsky trh mohli dostať buď formou joint venture, alebo by naň mohli vstúpiť v pozícii EPC kontraktora a využiť sieť domácich indonézskych dodávateľov,“ uviedol Zorád, podľa ktorého sú tieto spôsoby rýchlo aplikovateľné.
SARIO v Jakarte podpísalo strategické memorandum o spolupráci s Indonézskou obchodnou a priemyselnou komorou (KADIN). Zorád to označil za dôležitý krok k rozvoju ďalšej spolupráce a bilaterálnych vzťahov.
V Singapure slovenská agentúra usporiadala seminár o možnostiach podnikania a investovania. Zorád zdôraznil, že až 80 percent slovenského exportu smeruje do členských štátov EÚ, avšak investície zo Západu na Slovensko v súčasnosti neprúdia. Je preto podľa neho nutné tento nepomer vyvažovať a otvoriť sa aj novým krajinám.
Spoluprácu medzi slovenskými a singapurskými firmami si šéf SARIO vie predstaviť najmä v oblasti finančnej podpory slovenských firiem formou zvyšovania kapitálu.
„Chrbtovou kosťou našej ekonomiky sú malé a stredné firmy. Do toho počítam aj nejaké startupy, pár spin-offov a viem si predstaviť, že bohaté singapurské fondy by mohli naozaj byť nápomocné,“ vyhlásil. Takáto finančná podpora by podľa neho mohla byť zaujímavá najmä pre menšie firmy, ktoré poskytujú unikátne riešenia a singapurský kapitál by im mohol pomôcť ďalej rásť.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)