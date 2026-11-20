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Šéf SAV: SR zaostáva za českou vedou, musíme pracovať s talentmi
Venhart kritizoval aj hodnotiace systémy vedy, na základe ktorých sa prideľujú financie.
Autor TASR
Praha 20. novembra (TASR) - Slovensko podľa predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Venharta zaostáva za vedou v Česku, je výrazne menej úspešné v európskych grantových výzvach a systém financovania uprednostňuje priemernosť namiesto špičkového vedeckého bádania. Od Česka by sa mohlo inšpirovať najmä v práci s talentmi. Povedal to v piatok novinárom na slovenskom veľvyslanectve v ČR, kde sa na seminári Veda vo verejnom záujme stretli českí a slovenskí vedci a zástupcovia vládnych inštitúcií vrátane českého ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Potrebujeme výrazne zlepšiť našu úspešnosť v európskych grantových schémach. Samozrejme, Akadémia vied Českej republiky je v tomto smere ... pred Slovenskou akadémiou vied. Ale myslím si, že spojenými silami dokážeme byť úspešnejší, než sme teraz,“ povedal Venhart. V súčasnosti spolupracujú najmä konkrétni vedci alebo niektoré ústavy, ale mohli by vzniknúť aj spoločné konzorciá, ktoré by sa uchádzali o rôzne typy projektov.
Slovensko by sa tiež podľa neho malo naučiť lepšie pracovať s talentmi a vhodnými kandidátmi na najprestížnejšie európske granty. „Aj v tomto smere je AV ČR pre nás veľkým vzorom,“ podotkol. Za hlavný problém považuje, že na rozdiel od ČR na Slovensku neexistuje mechanizmus podpory týchto projektov. Slovenskí vedci preto odchádzajú do zahraničia.
Venhart kritizoval aj hodnotiace systémy vedy, na základe ktorých sa prideľujú financie. Na Slovensku sú podľa neho nastavené tak, že podporujú priemernosť - zavážia počty článkov či publikácií, nie kvalita. A hoci už k čiastkovým zmenám v hodnotení na Slovensku došlo, považuje ich za nedostatočné. Hoci na Slovensku existuje Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI), podľa neho nemá takú pozíciu ako obdobný orgán v Česku.
Predseda AV ČR Radomír Pánek považuje za kľúčové nastaviť systém financovania vo vede stabilne a dlhodobo, aby sa nespoliehal najmä na krátkodobé granty. Jedine tak si budú môcť vedci dovoliť robiť aj výskum s vysokým rizikom neúspechu. No v prípade úspechu práve z nich vznikajú prelomové objavy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny, vysvetlil.
Dostatok financií vo vede umožní podľa neho miestnym vedeckým inštitúciám nielen prilákať špičkových odborníkov zo západných univerzít, ale udržať si aj svojich vedcov. To je podľa jeho slov zložité, pretože na to je nutné poskytnúť adekvátne podmienky pre vedu a zároveň adekvátne finančné ohodnotenie.
Český minister Karel Havlíček si napriek tvrdeniu vedeckej obce nemyslí, že by v Česku išlo do vedy málo peňazí. Je nutné rozlišovať, ktoré výskumy sú kvalitné a ktoré nie, pripomenul. „Tí, ktorí to robia kvalitne, musia dostať viac, tí, ktorí to robia menej kvalitne, musia dostať menej,“ zdôraznil.
Dodal, že ak by sa Slovensko chcelo inšpirovať v českom modeli riadenia vedy, českí odborníci sú pripravení o svojich skúsenostiach so Slovákmi hovoriť. Podotkol, že financovanie je založené striktne na kvalite výskumu, nie na kvantite (napríklad podľa počtu publikovaných vedeckých článkov).
Dotkol sa aj počtov slovenských študentov na českých vysokých školách, ktorých je vyše 20.000. Časť českej verejnosti to kritizuje s tým, že zaberajú miesta českým študentom. V súčasnosti mieria na univerzity populačne silné ročníky v ČR. Havlíček zdôraznil, že vláda neplánuje nijako obmedziť miesta pre záujemcov o štúdium zo zahraničia. Naopak, považuje ich za plus pre krajinu.
„Na tom sa rozhodne nič meniť nebude. A keď by som to mal povedať úplne pragmaticky a technokraticky, tak napríklad český automobilový priemysel by bez slovenských študentov, ktorých veľa študuje napríklad na Vysokom učení technickom, mal dnes veľký problém,“ podotkol.
Veľvyslanectvo seminár usporiadalo v spolupráci s think-tankom hnutia ANO Institut pro politiku a společnost a pod hlavičkou Slovensko-českého ekonomického fóra. Vzniklo v novembri ako nová platforma pre dialóg a spoluprácu medzi predstaviteľmi podnikateľskej, finančnej, akademickej a verejnej sféry oboch krajín.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Potrebujeme výrazne zlepšiť našu úspešnosť v európskych grantových schémach. Samozrejme, Akadémia vied Českej republiky je v tomto smere ... pred Slovenskou akadémiou vied. Ale myslím si, že spojenými silami dokážeme byť úspešnejší, než sme teraz,“ povedal Venhart. V súčasnosti spolupracujú najmä konkrétni vedci alebo niektoré ústavy, ale mohli by vzniknúť aj spoločné konzorciá, ktoré by sa uchádzali o rôzne typy projektov.
Slovensko by sa tiež podľa neho malo naučiť lepšie pracovať s talentmi a vhodnými kandidátmi na najprestížnejšie európske granty. „Aj v tomto smere je AV ČR pre nás veľkým vzorom,“ podotkol. Za hlavný problém považuje, že na rozdiel od ČR na Slovensku neexistuje mechanizmus podpory týchto projektov. Slovenskí vedci preto odchádzajú do zahraničia.
Venhart kritizoval aj hodnotiace systémy vedy, na základe ktorých sa prideľujú financie. Na Slovensku sú podľa neho nastavené tak, že podporujú priemernosť - zavážia počty článkov či publikácií, nie kvalita. A hoci už k čiastkovým zmenám v hodnotení na Slovensku došlo, považuje ich za nedostatočné. Hoci na Slovensku existuje Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI), podľa neho nemá takú pozíciu ako obdobný orgán v Česku.
Predseda AV ČR Radomír Pánek považuje za kľúčové nastaviť systém financovania vo vede stabilne a dlhodobo, aby sa nespoliehal najmä na krátkodobé granty. Jedine tak si budú môcť vedci dovoliť robiť aj výskum s vysokým rizikom neúspechu. No v prípade úspechu práve z nich vznikajú prelomové objavy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny, vysvetlil.
Dostatok financií vo vede umožní podľa neho miestnym vedeckým inštitúciám nielen prilákať špičkových odborníkov zo západných univerzít, ale udržať si aj svojich vedcov. To je podľa jeho slov zložité, pretože na to je nutné poskytnúť adekvátne podmienky pre vedu a zároveň adekvátne finančné ohodnotenie.
Český minister Karel Havlíček si napriek tvrdeniu vedeckej obce nemyslí, že by v Česku išlo do vedy málo peňazí. Je nutné rozlišovať, ktoré výskumy sú kvalitné a ktoré nie, pripomenul. „Tí, ktorí to robia kvalitne, musia dostať viac, tí, ktorí to robia menej kvalitne, musia dostať menej,“ zdôraznil.
Dodal, že ak by sa Slovensko chcelo inšpirovať v českom modeli riadenia vedy, českí odborníci sú pripravení o svojich skúsenostiach so Slovákmi hovoriť. Podotkol, že financovanie je založené striktne na kvalite výskumu, nie na kvantite (napríklad podľa počtu publikovaných vedeckých článkov).
Dotkol sa aj počtov slovenských študentov na českých vysokých školách, ktorých je vyše 20.000. Časť českej verejnosti to kritizuje s tým, že zaberajú miesta českým študentom. V súčasnosti mieria na univerzity populačne silné ročníky v ČR. Havlíček zdôraznil, že vláda neplánuje nijako obmedziť miesta pre záujemcov o štúdium zo zahraničia. Naopak, považuje ich za plus pre krajinu.
„Na tom sa rozhodne nič meniť nebude. A keď by som to mal povedať úplne pragmaticky a technokraticky, tak napríklad český automobilový priemysel by bez slovenských študentov, ktorých veľa študuje napríklad na Vysokom učení technickom, mal dnes veľký problém,“ podotkol.
Veľvyslanectvo seminár usporiadalo v spolupráci s think-tankom hnutia ANO Institut pro politiku a společnost a pod hlavičkou Slovensko-českého ekonomického fóra. Vzniklo v novembri ako nová platforma pre dialóg a spoluprácu medzi predstaviteľmi podnikateľskej, finančnej, akademickej a verejnej sféry oboch krajín.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)