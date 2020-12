Šéf SIS nevie, či skutky zadržaných súviseli s prácou SIS

Bratislava 2. decembra (TASR) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský nemá bližšie informácie k zadržaniu viacerých osôb pri akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Nevie, či skutky, ktoré sa im dávajú za vinu, súviseli s prácou príslušníkov SIS. Povedal to po rokovaní Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS v súvislosti s tým, že polícia zadržala spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava H., námestníka riaditeľa SIS a bývalého šéfa kontrarozviedky.Pčolinský si nie je istý, či osoba, ktorá mala ponúkať predaj nahrávky Gorila, k nej aj mala prístup. Na otázku TASR o spolupráci s políciou v kauze Gorila odpovedal, že sa stretol so šéfkou vyšetrovacieho tímu a prekonzultovali možnosti ďalšieho postupu.skonštatoval. Ak dostane oficiálne informácie a zistí sa objektívna realita, bude konať. Zatiaľ podľa jeho slov SIS na tomto s políciou nespolupracuje.Informácie o možnom odkúpení nahrávky Gorila Jaroslavom H. od bývalého šéfa SIS má podľa vlastných slov len z médií.hovorí. Na otázku, či SIS vedela o predaji nahrávky, povedal, že sa neskôr hovorilo o takejto možnosti, no nepozná dôkaznú situáciu.V kauze Gorila mali podľa jeho slov pred dvoma týždňami krátku poradu so šéfkou vyšetrovacieho tímu a dvoma prokurátormi ÚŠP.ozrejmil. Na otázku, či vo veci vidí šancu na posun, odpovedal, že nepozná obsah policajných spisov.V bratislavskom Digital Parku, kde sídli Penta, zasahovali v utorok (1. 12.) ozbrojení policajti. Jaroslava H. zadržali a obvinili z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Finančná skupina zásah považuje za neprimeraný a neopodstatnený. Malo ísť o zásah v súvislosti s kauzou Gorila. Jaroslav H. sa v stredu vzdal všetkých výkonných funkcií v Pente, obvinenia odmieta a mieni sa brániť.