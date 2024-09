Šéf SIS odmieta, že by písal návrh na odvolanie Šimečku

Bratislava 5. septembra (TASR) - Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar odmieta tvrdenia predsedu hnutia PS Michala Šimečku o tom, že písal návrh na jeho odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Šimečkovo tvrdenie dementoval aj podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).



Šéf SIS označil Šimečkove tvrdenia za "pseudokauzu", ktorou sa snaží zakrývať reálne dôvody jeho odvolania. "V rámci rodiny máme zakúpenú licenciu Microsoft Office, ktorá je určená na viac zariadení. Jedno z týchto zariadení používa môj otec Tibor Gašpar, ktorý je prekladateľom tohto návrhu. Je preto logické, že vo vlastnostiach dokumentu ako autor dokumentu je uvedený vlastník licencie, čiže ja," vysvetlil.



"Keby ale ten návrh naozaj písal môj syn (Pavol Gašpar, poznámka TASR), bol by som naňho veľmi hrdý, pretože je napísaný dobre. Ja sa cítim, natoľko svojprávny, že by som vedel o vašom návrhu a o dôvodoch na vaše odvolanie rozprávať aj z hlavy niekoľko hodín. Je však úbohé, ako sa vy bránite, pretože miesto toho, aby ste začal vyvracať všetky tieto dôvody, tak ste sa uchýlil k tomu, že tento návrh som nepísal ja," odkázal T. Gašpar Šimečkovi.



Líder PS tvrdil, že autorom dokumentu na jeho odvolanie je šéf SIS Pavol Gašpar. Apeloval preto na jeho koniec vo funkcii. Žiadal takisto vysvetlenie od poslancov Smeru-SD a SNS.



Návrh na odvolanie Šimečku podali vo štvrtok parlamentní poslanci za Smer-SD a SNS. Pri odôvodňovaní hovorili o čerpaní štátnych dotácií osobami, ktoré sú Šimečkovi blízke, a podozreniach z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu aj organizáciu protestov proti vedeniu rezortov kultúry a spravodlivosti, v ktorých podľa nich Šimečkova rodina stráca finančné zázemie. Mimoriadna schôdza NR SR k odvolávaniu by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu.