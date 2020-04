Šéf služobného úradu rezortu zdravotníctva: Chcem vrátiť úradu úctu

Bratislava 29. apríla (TASR) – Nový šéf služobného úradu Marián Kolník chce Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR vrátiť úctu. Ako povedal v rozhovore pre TASR po mesiaci pôsobenia vo svojej funkcii, jeho cieľom je vrátiť úctu nielen inštitúcii vo vnútri, čiže jej pracovníkom, ale tiež zmeniť to, ako sa na ňu bude nahliadať zvonka. Ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽaNO) chce byť oporou. Priznal tiež, že aj po krátkom pôsobení vo funkcii si všimol v rezorte zdravotníctva viaceré pochybenia. Za nefunkčnosťou niektorých schém vidí mravný úpadok.



"Toto nie je miesto, kde sa čosi rozlieva do kanvičiek. Toto miesto by mala byť autorita, ktorá jednak vydáva nejaké nariadenia, ale aj tá, ktorá učí službe. Chcel by som sem vrátiť aj profesionálnosť," povedal Kolník s tým, že pracovníci rezortu potrebujú vidieť zmysluplnosť aktivít, ktoré vykonávajú.



Ako doplnil, ak človek nevidí vo svojej činnosti zmysel, ktorá navyše ide "proti sedliackemu rozumu", veľmi rýchlo sa unaví a vyhorí. Ministerstvo nazýva "domom", ktorému chce priniesť aj hodnoty, poslanie a inú kultúru. "Zažil som tu čosi zvláštne, že je to naozaj rozdelené na veľa partií. Tie však nemajú jednotný prvok služby, majú prvok zastupovania určitých záujmov. Toto by som rád upratal," komentoval.



Úcta k inštitúcii podľa Kolníka znamená aj to, že sa do nej dostane profesionálny život. "Pochopil som, čo je dlhodobo zanedbané. Stretol som sa s tým, že ľudia mali sklopené oči. Pravdepodobne boli zvyknutí na iné správanie," povedal. Kolník tiež uviedol, že si všimol, že ľuďom v rezorte chýbala zmysluplnosť.



Myslí si, že dobrý líder, ktorého rezort potrebuje, má slúžiť a vytvárať kultúru. Má tiež zabezpečiť aj to, aby mali medzi sebou pracovníci funkčné vzťahy, mal by pomáhať pracovníkom objavovať svoje schopnosti či zabezpečiť to, aby sa cítili v pracovnom prostredí bezpečne a videli zmysluplnosť vo svojej činnosti. Zamerať sa podľa jeho slov bude potrebné predovšetkým na vzťahy. "Ľudia sem nešli za spoločným cieľom, išli za záujmami ľudí zvonku," priznal.



"Myslím si, že keď budeme robiť dobre a poctivo, pôjde to," dodal Kolník, ktorý sa rozhodol prijať ponuku vedúceho služobného úradu MZ SR preto, lebo cítil potrebu služby. "Bol som 25 rokov trénovaný v korporácii na tento rozmer. Keby som to prirovnal k orchestru, v ktorom hrá veľa nástrojov, tak ja som bol trénovaný na to, aby som vedel, kto hrá falošne, rýchlo či pomaly," povedal Kolník s dôvetkom, že mieni, že urobil správne rozhodnutie, keď ponuku ministra Krajčího prijal.



Kolník tiež komentoval, že cez rezort zdravotníctva preteká asi 4,5 miliardy eur a sám na svoje fungovania spotrebuje približne 1,2 miliardy eur. "Za mesiac mám pocit, že nie všetko slúži tomu, komu by slúžiť malo, teda zdravotníkom, nemocniciam. Našiel som tu investičný dlh do štátnych nemocníc na úrovni 600 miliónov či obrovskú diskrepanciu medzi platmi. Zistil som, že sestry nemajú z čoho žiť a my ich nevieme zaplatiť, ale sú tu aj veľmi dobre platení ľudia a nemyslím si, že by im to malo prináležať, lebo nedosahujú dobré výsledky," povedal s tým, že keby sa rezort múdro a dobre spravoval, pravdepodobne by dosahoval lepšie výsledky.



Uvedomil si tiež veľkosť ministerstva a jeho zodpovednosť. "V tomto dome som sa stretol s takým zvláštnym delením, že toto sú naši a toto nie sú naši. Tí štátni sú akoby naši, tí neštátni nie sú naši," komentoval s tým, že pracovníkov v zdravotníctve nechce deliť na dve kategórie. "Chýba nám tu v dome rozmer, že čo to je služba. Akoby tento úrad zatiaľ nevidel, že tak budú slúžiť naši zdravotníci ľuďom, ako my dokážeme slúžiť zdravotníkom v teréne. A všetci sú naši. O tom sa s pánom ministrom rozprávame a za to som veľmi vďačný, že ich nedelíme na štátnych a neštátnych," prízvukoval.



Jednou z kľúčových vecí, ktorú začal riešiť hneď po nástupe na post, bola Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Kolníka ako skúseného manažéra prekvapilo, že nemala schválený ročný plán, tiež že jej odišlo približne desať percent poistného kmeňa, a rovnako to, že nemala vyrokované zmluvy. Prekvapený bol podľa vlastných slov aj z vysokého počtu zamestnancov VšZP. S podobnými problémami sa stretol napríklad i v nemocniciach. "Nebojím sa toho. Len tomu chýba disciplína, sedliacky rozum, nič viac s tým netreba robiť," komentoval s dôvetkom, že za "každým červeným číslom v hospodárstve je ukrytá mravná bieda". Zdôraznil tiež, že dôležité je vždy v prípade problémov komunikovať. Priznal, že slovenské zdravotníctvo je podfinancované, ale podľa jeho slov nemusí ísť do straty.