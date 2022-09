Šéf SND môže prísť kvôli majetkovému priznaniu o funkciu

Bratislava 20. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička môže prísť o funkciu. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií rozhodol v utorok o strate jeho funkcie vzhľadom na to, že v rámci jedného funkčného obdobia opakovane porušil ústavný zákon, keď dva roky po sebe podal neskoro majetkové priznanie. Rozhodnutie výboru musí ešte potvrdiť Národná rada (NR) SR. Pre TASR to uviedol šéf výboru Boris Susko (Smer-SD).



Drlička podľa Suska podal oneskorene oznámenie o svojich majetkových pomeroch za roky 2020 a aj za rok 2021. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov hovorí, že výbor v rámci konania rozhodne o strate funkcie, ak sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi počas jedného funkčného obdobia právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť, alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom.



Člen výboru Lukáš Kyselica (OĽANO) pre TASR uviedol, že na výbore sa viackrát stretli s aplikačnými nedostatkami, pri ktorých bol zákon nadmieru tvrdý, prípadne za porušenie nebolo možné uložiť sankciu. "Viackrát sme viedli debatu, či zákon nezmeniť. My ako výbor nemáme možnosť modifikovať sankciu, znížiť ju," povedal s tým, že sa viedli diskusie, že by výbor mohol predložiť novelizáciu zákona.



Výbor rozhodol o strate funkcie aj pri ďalších troch verejných funkcionároch, ktorí podľa Suska nepodali majetkové priznania opakovane vôbec. O funkciu by mohol prísť člen Rady Slovenského pozemkového fondu Peter Dratva, člen dozornej rady SPP Infrastructure, a. s., Bratislava Dalibor Gergeľ, ako aj člen dozornej rady, SPP CZ, a. s., Brno Anton Maťašek.



Verejný funkcionár sa môže obrátiť na Ústavný súd SR, aby preskúmal rozhodnutie výboru.