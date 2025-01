Šéf úradu kartografie Celler v pondelok odstúpi z funkcie

Bratislava 19. januára (TASR) - Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Juraj Celler v pondelok (20. 1.) abdikuje na svoju funkciu. Potvrdil to pre TASR. Zároveň odmietol, že by komunikoval s hekermi, ktorí napadli informačný systém katastra.



"Nepísal som s nimi, je to absolútna hlúposť," zdôraznil. "Budem zisťovať, ako sa vlastne objavila táto informácia, že som s nimi komunikoval," dodal.



Na rezignáciu ho v súvislosti s hekerským útokom na informačný systém katastra vyzval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). O tom, že by mal odstúpiť, hovoril aj podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). V nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike uviedol, že Celler si mal písať s hekermi.



Vládny kabinet vymenoval Cellera do funkcie minulý rok na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD).