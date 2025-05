Šéf WHO vyzýva členské štáty, aby prijali pandemickú dohodu

Ženeva 19. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyzval členské štáty, aby počas valného zhromaždenia WHO v Ženeve prijali tzv. pandemickú dohodu, ktorá má za cieľ predísť opakovaniu krízovej situácie, akú svet zažil počas pandémie choroby COVID-19.



„Toto je skutočne historický moment,“ vyhlásil Tedros v úvodnom prejave 78. zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) – orgánu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zloženého z ministrov zdravotníctva členských štátov. Tedros dodal, že „členské štáty sa dohodu chystajú posúdiť a — dúfam — aj prijať.“



AFP poznamenala, že podľa očakávania by dohoda o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu mala byť zhromaždením prijatá v utorok. AFP doplnila, že niektoré štáty a politické skupiny predkladanú dohodu odmietajú zo strachu, že by mohla obmedziť ich suverenitu v otázkach verejného zdravia.



TASR cez víkend informovala, že dohodu neplánuje v Ženeve podporiť ani SR. Avizoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že o tom v piatok (16. 5.) rozhodla vláda per rollam. SR zároveň chce v Ženeve žiadať, aby sa dohoda neprijímala tzv. globálnym súhlasom, ale aby sa o nej hlasovalo, doplnil Fico.



Text dohody bol po viac ako troch rokoch intenzívnych rokovaní konsenzuálne dokončený v apríli. Cieľom dokumentu je zlepšiť detekciu, pripravenosť a reakciu na budúce pandémie, a to prostredníctvom lepšej medzinárodnej koordinácie, zdieľania informácií a spravodlivejšieho prístupu k vakcínam a liekom.



Rokovania o dohode boli často napäté, najmä pre nezhody medzi bohatými a rozvojovými krajinami, ktoré pripomínali a kritizovali nerovný prístup k vakcínam počas pandémie COVID-19, keď boli často odkázané na darované očkovacie látky, pričom sa k nim nezriedka dostávali s veľkým oneskorením.



Jedným z kľúčových bodov dohody je vytvorenie mechanizmu prístupu k patogénom s pandemickým potenciálom a prístupu k výhodám z ich výskumu, ako sú testy, lieky či vakcíny (PABS - Pathogen Access and Benefit-Sharing). Detaily PABS sa majú doladiť do mája 2026.



Po finalizácii systému PABS bude dohodu možné ratifikovať. Aby dohoda nadobudla platnosť, bude ju musieť ratifikovať najmenej 60 štátov.



Spojené štáty stiahli svoju účasť na rokovaniach o pandemickej dohode po tom, ako prezident Donald Trump spustil proces vystúpenia USA z WHO.