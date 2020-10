Šéf WHO zdôraznil ochranu zdravia a vývoj vakcíny proti COVIDu-19

Bratislava 7. októbra (TASR) - Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 nám výrazne ukazuje, že podpora a ochrana zdravia je kľúčová na podporu a ochranu ekonomickej, spoločenskej a politickej stability. Povedal to v stredu generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencii Globsec fórum 2020 v Bratislave.



Pripomenul, že WHO zaznamenala po celom svete viac ako 35 miliónov prípadov nákazy a viac než milión úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Pandémia podľa jeho slov odhalila a využila medzery v systémoch spoločností na celom svete.



Mnohé krajiny podľa neho v posledných rokoch zanedbávali systémy verejného zdravotníctva, ktoré sú "základom na prevenciu, prípravu, odhaľovanie a reakciu na prepuknutia ochorení".



Upozornil i na situáciu v krajinách, v ktorých je nedostatok hygienického a zdravotníckeho materiálu, na krajiny postihnuté vojnovými konfliktami a na situáciu v súvislosti s migrantmi. "Jednou z kľúčových lekcií tejto pandémie je preto potreba politických a finančných záväzkov v oblasti verejného zdravia," povedal. Zdôraznil, že investícia do oblasti zdravia je aj "politická voľba" a poukázal na potrebu spolupráce medzi krajinami.



Šéf WHO pripomenul i úsilie v súvislosti s vývojom a následnou distribúciou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. "Približne 200 vakcín je v súčasnosti v rôznych štádiách vývoja," povedal. Na rýchle a efektívne zastavenie pandémie svet podľa jeho slov potrebuje odolať tzv. "vakcínovému nacionalizmu".



Podľa jeho slov "najlepší spôsob, ako zastaviť nákazu", je zaočkovať starších ľudí, ľudí so zdravotnými problémami a sociálnych pracovníkov. Dôležité je to i na zrýchlenie hospodárskej obnovy.



"Zdieľanie a solidarita je v záujme každej jednej krajiny na svete," povedal. V tejto súvislosti pripomenul kroky, ktoré v boji s pandémiou robí WHO v spolupráci s ďalšími inštitúciami a zdôraznil podporu zdravotníckych systémov v jednotlivých krajinách a spoluprácu medzi rôznymi odvetviami hospodárstva. "Ak budeme konať na základe vlastných záujmov, poskytujeme vírusu príležitosť, aby sa šíril," povedal. Vírus sa však podľa neho dá zastaviť, ak bude konanie ľudstva vychádzať zo solidarity.



Za prísnych hygienických opatrení sa v stredu v Bratislave začala dvojdňová konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne". Tohtoročná konferencia sa koná v dôsledku súčasnej pandémie v hybridnom režime. Väčšina účastníkov sa na diskusiách zúčastňuje virtuálne.