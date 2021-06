Šéfa gangu sýkorovcov Róberta L. uznal súd za vinného

Banská Bystrica 16. júna (TASR) – Šéfa zločineckého gangu sýkorovcov Róberta L., prezývaného Kýbel, uznal v stredu Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica za vinného, trest mu však neuložil, keďže si už za iné skutky odpykáva doživotie.



Od septembra 2019 čelil spolu so šiestimi komplicmi obžalobe zo starých vrážd, vrátane vraždy východoslovenského bosa Róberta Holuba, pokusu o vraždu, všeobecného ohrozenia a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami ako aj členstva v zločineckej skupine. Rozsudok nie je právoplatný, jeho obhajca podal odvolanie priamo v súdnej sieni.



Róbert L. na vyhlásenie rozsudku neprišiel a ani jeho komplici Ivan C. a Alojz K., ktorí sú takisto ako on odsúdení na doživotie za staré mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999, takže aj u nich súd upustil od uloženia trestu. Rovnako rozhodol aj v prípade Jozefa R., ktorý už má doživotie a je vo väzení v Maďarsku. Trest Juraja H., ktorý je vo väzení za iné trestné činy, je aktuálne 24 rokov, prokurátor navrhoval o rok viac.



Martina B., ktorý ako jediný prišiel v stredu na súd, senát ŠTS oslobodil spod obžaloby a rovnako aj obžalovaného Ladislava B. Ako reagoval predseda senátu ŠTS, ich vinu sa nepodarilo preukázať, zostali pochybnosti. Obaja sú však vo väzení za iné skutky.



Podľa obžaloby jedným z deviatich skutkov členov sýkoriek, za ktoré sa zodpovedali pred senátom ŠTS, bola vražda východoslovenského bosa Róberta Holuba. Najprv na neho strieľali na pumpe v Košiciach 22. septembra 1997, následne to urobili v bratislavskom hoteli koncom septembra, napokon ho zastrelili v nemocnici na Kramároch 5. októbra 1997.



Medzi ďalšie patrila i vražda Maxima Malkartiho, ktorá sa odohrala v roku 1998 v Bratislave, likvidácia člena skupiny Tibora Bugára, ktorá sa stala v roku 1999 či vražda Jozefa Hamalu v lete 1999 v Českej republike. Pozostatky sa našli až v roku 2013 v okolí Brna.



„Na dnešnom pojednávaní bola ukončená druhá kauza vo vzťahu k jadru zločineckej skupiny sýkorovcov. Došlo k uznaniu viny u piatich obžalovaných. Je to v podstate v súlade s návrhom prokurátora. Jediný rozdiel bol u obžalovaného Jozefa H., kedy prokurátor navrhoval 25 rokov pri ukladaní súhrnného trestu spolu s predchádzajúcim odsúdením, ale súd mal ten názor, že predchádzajúci trest na 24 rokov je dostatočný," konštatoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.