Šefčovič: 80 percent programu eurokomisie 2023 vychádza z návrhu CoFoE

Brusel 2. decembra (TASR) - Predstavitelia Európskeho parlamentu (EP), Európskej komisie (EK) a Rady EÚ sa v piatok na pôde europarlamentu v Bruseli stretli s účastníkmi Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), aby ich informovali, ako sa euroinštitúcie zaoberajú ich návrhmi. Situáciu pre TASR opísal podpredseda EK Maroš Šefčovič.



Slovenský eurokomisár, ktorý bol zapojený do prác a priebehu CoFoE, potvrdil, že snahou podujatia bolo predstaviť možnosti, ako meniť vízie občanov na konkrétne kroky.



Podľa neho viac ako 80 percent programu eurokomisie na budúci rok vychádza z požiadaviek, ktoré občania počas konferencie predložili. Ocenil, že EK môže vyjsť v ústrety hlasom, ktoré zaznievali aj v jeho pracovnej skupine pre zdravie v rámci CoFoE. Týka sa to hlavne komplexného pokrytia problematiky duševného zdravia, návrhov na zachovanie životných štandardov, boja s vysokými cenami energií či sociálnej súdržnosti v Únii.



"Všetci predstavitelia európskych inštitúcií, české predsedníctvo v Rade EÚ aj poslanci europarlamentu potvrdili záujem pozitívne reagovať na požiadavky, s ktorými prišli občania počas konferencie," vysvetlil Šefčovič.



Konferencia bude mať dozvuky z hľadiska komunikácie medzi občanmi a euroinštitúciami. Belgický europoslanec a zástupca EP vo Výkonnej rade CoFoE Guy Verhofstadt v piatok vyhlásil, že je potrebné zachovať priamy dialóg medzi občanmi a tvorcami európskej politiky. Podpredsedníčka EK Dubravka Šuicová zdôraznila, že exekutíva EÚ je pripravená aj na zmenu základnej legislatívy EÚ, čo potvrdil aj Šefčovič.



Slovenský eurokomisár tvrdí, že EK naplno využije svoje kompetencie na realizáciu požiadaviek CoFoE a pretaví ich buď do konkrétnych legislatívnych návrhov, alebo novej podoby európskej politiky. Niektoré z podnetov občanov sa už podarilo zrealizovať počas tohto roku.



Otázky ako zabezpečiť stálu a vyššiu účasť občanov a ich zapojenie do európskeho diania sú podľa neho legitímne, a preto EK prichádza s inováciou v podobe "občianskych panelov".



"Prvý z nich bude zvolaný začiatkom budúceho roka a chceme v tom pokračovať aj do budúcna," uviedol. Dodal, že EP žiada vytvoriť občianske zhromaždenia "na pravidelnej fáze", čo ostatné euroinštitúcie ešte posúdia.



Šefčovič upozornil, že europarlamentu veľmi záleží na novelizácii základnej legislatívy EÚ. Komisia je podľa neho pripravená spolupracovať a zúčastňovať sa na prácach Konventu o budúcnosti EÚ, ak bude zvolaný, je to však hlavne otázka, ktorú si medzi sebou musia vydiskutovať členské štáty.



"Členské krajiny sú presvedčené, že veľmi veľa sa dá vykonať aj v rámci existujúcich zmlúv – a je to pravda. Stále je v hre otázka, či a v akom termíne sa venovať možným zmenám základných zmlúv. Momentálne však má EÚ pred sebou iné prednostné výzvy – či už je to vojna na Ukrajine, boj s infláciou alebo energetická kríza," ozrejmil situáciu Šefčovič.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)