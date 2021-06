Šefčovič a Geoana zdôraznili spoluprácu EÚ a NATO v oblasti odolnosti

Bratislava 17. júna (TASR) - Odolnosť bude jednou zo spoločných tém strategického partnerstva medzi Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou, povedal vo štvrtok námestník generálneho tajomníka NATO Mircea Geoana. Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič pripomenul, že EÚ by do balíka obnovy vo výške 750 miliárd eur mala zahrnúť i túto oblasť.



Šefčovič a Geoana vo štvrtok virtuálne diskutovali počas bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2021 Bratislava Forum, ktorá sa koná v dňoch 15. – 17. júna v Bratislave.



Geoana takisto uviedol, že v spolupráci týchto inštitúcii v oblasti odolnosti "vidí veľký potenciál". Pripomenul, že tejto téme sa venovali aj lídri členských krajín NATO na pondelkovom summite, kde prijali iniciatívu NATO 2030.



"NATO pracuje na identifikácii základných požiadaviek v oblasti odolnosti," povedal Geoana a dodal, že tento proces sa začal po summite Aliancie v roku 2016. Pandémia koronavírusu podľa neho oblasť odolnosti rozšírila a prináša nové úlohy.



Medzi ďalšie spoločné témy EÚ a NATO zaradil nové technológie, klimatickú zmenu či vesmír. Takisto hovoril o rôznych formách odolnosti v oblasti demokracie či na úrovni spoločnosti a občanov.



Odolnosť je schopnosť spoločnosti odolávať a zotaviť sa z otrasov ako prírodné katastrofy, zlyhanie kritickej infraštruktúry, ozbrojené alebo hybridné útoky, píše NATO na svojej oficiálnej webovej stránke.



Šefčovič pripomenul plán obnovy EÚ zameraný na zelenú a digitálnu transformáciu. "Kríza COVID-19 a jasné známky toho, ako môže dôjsť k náhlemu narušeniu globálnych hodnotových reťazcov a zastaveniu úspešného fungovania trhov v dôsledku uzavretia hraníc, jasne ukázali, že k týmto dvom dôležitým prvkom je potrebné pridať tretí, a tým je odolnosť," povedal s tým, že v budúcnosti môžeme vo svete očakávať ďalšie narušenia a dynamické zmeny.



Pripomenul i prvé stretnutie "ministrov pre budúcnosť" členských krajín EÚ, ktoré sa uskutočnilo v máji. V rámci každej vlády je podľa neho potrebný niekto na plnenie úloh, ktoré povedú k lepšej pripravenosti na budúcnosť.



V členských krajinách bude podľa Šefčovičových slov "oficiálne predstavený" nový balík obnovy vo výške 750 miliárd eur.



"Zelená ekonomika, digitalizácia a odolnosť by mali byť tými sektormi, do ktorých by týchto 750 miliárd malo byť investovaných," povedal. To by spolu s ďalšími finančnými prostriedkami malo členské krajiny a infraštruktúru pripraviť na ekonomiky a politiku 21. storočia.



Šefčovič takisto pripomenul spoluprácu EÚ s NATO v oblasti dopravy, kritickej infraštruktúry, technológií či umelej inteligencie a zahraničných investícií.