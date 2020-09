Šefčovič a Gove: Treba urýchliť implementáciu dohody o brexite

Brusel 28. septembra (TASR) - Práva občanov, protokol o Írsku či výsostné britské územia na Cypre a Gibraltári boli v pondelok v Bruseli témou tretieho stretnutia spoločného výboru pre implementáciu a uplatňovanie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.



V správe pre médiá to uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý ako spolupredseda tohto výboru rokoval so svojím partnerom, vedúcim úradu vlády Spojeného kráľovstva Michaelom Goveom.



Šefčovič pripomenul, že hlavným výsledkom ich rokovaní je odkaz oboch strán o potrebe urýchliť práce pre zabezpečenie úplnej, včasnej a efektívnej implementácii dohody o brexite. Upozornil, že do konca prechodného obdobia, ktoré vyprší 31. decembra tohto roku, zostáva menej ako 100 dní, pričom "zostáva ešte veľa práce".



Slovenský eurokomisár spresnil, že pokiaľ ide o práva občanov, EÚ a jej členské štáty podnikajú kroky na zabezpečenie týchto práv pre približne 4,5 milióna občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva. "Sme presvedčení, že všetky členské štáty sú na dobrej ceste k úplnému zavedeniu svojich pobytových systémov a že včas vybavia žiadosti všetkých štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva," uviedol.



Pokiaľ ide o situáciu v Británii ohľadom úsilia o registráciu občanov EÚ, Šefčovič vyjadril znepokojenie nad britským systémom udeľovania nového štatútu rezidenta pre občanov krajín Únie. Tento systém v praxi rozlišuje medzi rôznymi kategóriami občanov EÚ s rovnakým pobytovým štatútom, čo podľa Šefčoviča podkopáva právnu istotu a ovplyvňuje práva občanov EÚ.



Citlivou otázkou pri uzatváraní dohody o brexite bola takzvaná írska poistka. Protokol o Írsku/Severnom Írsku v dohode o brexite túto situáciu rieši, avšak britská strana má návrh zákona, ktorý je pripravený protokol pozmeniť. Šefčovič uviedol, že pred Goveom zopakoval žiadosť EÚ o stiahnutie sporných častí návrhu britského zákona o vnútornom trhu ešte do konca septembra.



"Trváme na tom, že ak bude návrh zákona prijatý v súčasnej podobe, bude predstavovať mimoriadne vážne porušenie protokolu ako podstatnej súčasti dohody o brexite a porušenie medzinárodného práva," opísal situáciu Šefčovič. Doplnil, že dohoda o brexite sa má implementovať a nemá sa o nej opätovne rokovať.



Zároveň zdôraznil naliehavú potrebu, aby Londýn urýchlil práce na všetkých aspektoch protokolu, najmä pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne kontroly, colné IT systémy a registráciu severoírskych obchodníkov na účely platenia dane z pridanej hodnoty.



Šefčovič tiež pripomenul, že protokol o Írsku a Severnom Írsku je osobitne určený na ochranu Veľkopiatkovej dohody a výsledkov mierového procesu a má za cieľ zabrániť zavedeniu "tvrdej hranice" na ostrove Írsko.



Podľa slov Šefčoviča by sa nasledujúce zasadnutie spoločného výboru malo uskutočniť už v polovici októbra a malo by zhodnotiť výsledky dosiahnuté osobitnými pracovnými výbormi.



Spravodajca TASR Jaromír Novak