Šefčovič: Briti snahou meniť protokol o Írsku spochybňujú, čo navrhli

Brusel 15. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu spustila dve právne konania proti Spojenému kráľovstvu, a to pre snahy britskej vlády zmeniť niektoré ustanovenia v pobrexitovej obchodnej dohode týkajúcich sa Severného Írska. Podpredseda EK Maroš Šefčovič pre TASR upozornil, že Briti spochybňujú to, čo sami navrhli.



Slovenský eurokomisár, ktorý má v exekutíve EÚ na starosti pobrexitové rokovania s Londýnom, pripomenul, že vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva veľmi dlho hľadali riešenia, ktoré vyústili do dohody o brexite a pobrexitovej obchodnej dohody. Snažili sa nájsť potrebnú rovnováhu a na jednej strane zaistiť mier na írskom ostrove, čiže zabránením vzniku "tvrdej hranice" zachovať platnosť Veľkopiatkovej dohody, a na druhej strane ochrániť jednotný trh EÚ pred tovarmi, ktoré by cez Severné Írsko prichádzali do Únie bez akejkoľvek kontroly.



"Musím povedať, že riešenia exkluzívne len pre Severné Írsko prišli z britskej vlády, od súčasného britského premiéra. Veľmi dlho a detailne sme o tom rokovali, bolo to schválené vládami a ratifikované parlamentmi," uviedol Šefčovič s odkazom na proces, ktorý prebehol v Európskom parlamente aj Dolnej snemovni britského parlamentu.







Upozornil, že ak by teraz došlo k opätovnému prerokovávaniu niektorých otázok dohody, tak by sa obe strany vrátili do situácie spred štyroch rokov. "A vieme, že nič lepšie sa nám nepodarí vymyslieť. Nechceme zbytočne strácať čas, míňať veľa diplomatického úsilia na niečo, čo je nedosiahnuteľné. Preto apelujeme na britských kolegov, aby našli riešenie v rámci existujúcich zmlúv," zdôraznil.



Podľa Šefčoviča je možné aj v súlade so súčasnými dohodami nájsť riešenie, s ktorým budú spokojní aj obyvatelia a podniky v Severnom Írsku. Tí sa ocitli v jedinečnej pozícii: ako jediná oblasť na svete majú prístup k tovarom prúdiacim cez jednotný trh EÚ a tiež tovarom z pevninskej Británie. "Môžu obchodovať a vyrábať pre 500 miliónov zákazníkov," vysvetlil Šefčovič.



Dodal, že súdny spor EÚ so Spojeným kráľovstvom, ktorý sa môže ťahať niekoľko rokov, bude nevýhodnejší pre britskú stranu, ktorá porušením medzinárodného práva vysiela signál do sveta, že nie je zodpovedným partnerom. Tretie krajiny si môžu klásť otázku, či Briti v budúcnosti neporušia aj iné medzinárodná dohody.



"Dnes sa v podstate na každom medzinárodnom fóre rozprávame o právnom štáte a rešpektovaní medzinárodného práva – a tu máme viditeľné porušenie zásad medzinárodného práva," odkázal na súčasné kroky britskej vlády. Priznal, že ako dlhoročný diplomat je prekvapený tým, že takýto krok prichádza zo strany Spojeného kráľovstva, ktoré sa vždy pýšilo tým, že si ctí medzinárodné dohody a rešpektuje medzinárodné právo. "A dnes sme v situácii, keď musíme začať práve konanie pred Súdnym dvorom EÚ, aby sme od britskej strany vynútili základný rešpekt k zmluvám, ktoré sme podpísali len pred dvoma rokmi," zdôraznil Šefčovič.















