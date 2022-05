Šefčovič by chcel niektoré odporúčania CoFoE riešiť už budúci rok

Bratislava/Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič by chcel niektoré odporúčania z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) riešiť už v budúcom roku.



"Dúfam, že Európska komisia veľmi rýchlo pristúpi k tomu, aby sme si zanalyzovali, čo môžeme urobiť už v budúcom roku, a chcel by som to zaradiť do budúcoročného pracovného programu eurokomisie," uviedol pre TASR Šefčovič. EK podľa jeho slov už teraz rieši niektoré z návrhov občanov.



V pondelok, na Deň Európy, traja spolupredsedovia Výkonnej rady CoFoE predstavia záverečnú správu z konferencie predstaviteľom inštitúcií EÚ. Šefčovič poznamenal, že po prvýkrát sa podarilo priamo osloviť európskych občanov, aby sami povedali, čo si od Únie želajú a ako si predstavujú jej budúcnosť.



Vystúpenia troch najvyšších predstaviteľov inštitúcií EÚ – francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ, šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej – budú podľa Šefčoviča o tom, ako sa chce každá inštitúcia postaviť k 49 návrhom občanov, ktoré schválila posledná plenárna schôdza CoFoE.



Šefčovič počas trvania konferencie predsedal pracovnej skupine pre zdravie. Teší ho, že eurokomisia schválila opatrenie, ktoré spúšťa Európsky priestor zdravotníckych údajov (EHDS). Ide o jeden zo základných stavebných kameňov európskej zdravotnej únie.



Podľa Šefčoviča mnoho účastníkov CoFoE volalo aj po uľahčení výmeny zdravotníckych dát medzi štátmi EÚ. Upozornil, že nové opatrenie umožní občanom EÚ nosiť si svoje zdravotnícke údaje so sebou mimo domovskej krajiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)