Šefčovič chce hľadať tie najlepšie riešenia pre EÚ

Brusel 22. augusta (TASR) - Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorého v utorok poverili pracovnou agendou po doterajšom výkonnom podpredsedovi Európskej komisie (EK) Fransovi Timmermansovi, vyhlásil, že ako nový výkonný viceprezident exekutívy EÚ urobí všetko pre to, aby sa mu podarilo nájsť riešenia čo najlepšie pre Európsku úniu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, že po rezignácii Timmermansa, ktorý odchádza do holandskej politiky, zverila Šefčovičovi post výkonného podpredsedu EK, ako aj výkon Európskej zelenej dohody a dočasne tiež riadenie európskej klimatickej politiky.



Šefčovič v správe pre TASR ocenil hodnotnú prácu svojho doterajšieho kolegu Fransa Timmermansa.



"Cením si dôveru predsedníčky Európskej komisie a prijímam túto dôležitú úlohu s rešpektom. Rovnako ako pri všetkých doterajších výzvach vložím maximum úsilia do hľadania takých riešení, ktoré budú čo najlepšie pre Európsku úniu – ekonomicky aj geopoliticky – a pre ľudí naprieč všetkými členskými štátmi," uviedol Šefčovič vo svojom prvom vyhlásení.



V tejto súvislosti pripomenul, že Európania aj počas tohto leta videli a stále vidia, aké vážne následky majú klimatické zmeny. A preto je podľa jeho slov nasmerovanie ekonomík členských štátov EÚ na zelenú budúcnosť "bezprecedentná výzva, ktorá uspeje len v úzkej spolupráci so všetkými aktérmi vrátane priemyslu a len ak budeme vytvárať pracovné miesta tu, v Európe".



Slovenský eurokomisár sa počas pôsobenia v exekutíve EÚ "popasoval" s viacerými pracovnými agendami. V súčasnom kolégiu komisárov zastáva pozíciu podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Zároveň od januára tohto roka vedie Európsku energetickú platformu pre spoločný nákup zemného plynu s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť krajín EÚ. Vedie aj Európsku batériovú alianciu, ktorú inicioval ešte počas predošlého mandátu v roku 2017 v snahe pripraviť európsky priemysel, osobitne automobilový, na éru elektromobility. Ďalej má Šefčovič v portfóliu vzťahy so Spojeným kráľovstvom, kde viedol rokovania zavŕšené dohodou z Windsoru, ako aj vzťahy so Švajčiarskom, Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a v neposlednom rade s Andorrou, Monakom a San Marínom, s ktorými EÚ momentálne rokuje o asociačných dohodách.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)