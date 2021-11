Šefčovič: CoFoE odštartovala veľkú európsku debatu

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas tlačovej konferencie v súvislosti so situáciou v Afganistane 17. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava/Brusel 19. novembra (TASR) - Novým prvkom súčasnej Konferencie o budúcnosti Európy je to, že sa podarilo odštartovať veľkú európsku debatu, kde európski občania dostali možnosť povedať, čo by na Únii zlepšili. V rozhovore pre TASR to vysvetlil podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.Ocenil, že príslušné debaty prebiehajú aj na mnohojazyčnej digitálnej platforme, kde vidí pomerne veľkú intenzitu diskusie vo všetkých národných jazykoch. Za neoceniteľné však považuje priame stretnutia s európskymi občanmi. Tí boli na účasť v konferencii vybraní náhodne a tak, aby tomu zodpovedala parita medzi mužmi a ženami a aby tam bola najmenej tretina účastníkov do 25 rokov.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas tohto týždňa vystúpil na pôde Európskeho univerzitného inštitútu (EUI) v talianskom Fiesole (Florencia) s prednáškou v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Témou bola budúcnosť Európskej únie (EÚ) z pohľadu Strednej Európy.zdôraznil Korčok.Podľa šéfa slovenskej diplomacie leží na spoločnom európskom stole veľa nedoriešených otázok z minulosti, medzi ktoré patrívyhlásil Korčok.CoFoE by mala vo forme priameho dialógu s občanmi pokračovať aj po jej oficiálnom skončení a vyhodnotení. Uviedol to v rozhovore pre TASR štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.Klus vyjadril spokojnosť s priebehom Konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku. Za úspech považuje letné turné po Slovensku v rámci projektu "My sme Európska únia". Ocenil tiež, že slovenskí diplomati vždy, keď to dovolila pandemická situácia, chodili po školách a v rámci projektu "Späť do školy" vysvetľovali dôležitosť diskusie o budúcnosti Európy pre terajších žiakov a študentov.CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.