Šefčovič dostal mandát od krajín EÚ na rokovania vo Windsorskom rámci

Brusel 21. marca (TASR) - Rada EÚ pre všeobecné záležitosti prijala v utorok v Bruseli dve rozhodnutia súvisiace s Windsorským rámcom, novým spoločným postupom k protokolu o Írsku a Severnom Írsku, o ktorom Európska komisia (EK) a vláda Spojeného kráľovstva dosiahli dohodu koncom februára. Podpredseda EK Maroš Šefčovič pre TASR uviedol, že získal mandát, aby v piatok odcestoval na rokovania do Londýna.



"Členské krajiny podporili Windsorský rámec a všetky rokovania, ktoré sme viedli za posledné mesiace. Dali mi mandát, aby som v piatok mohol odcestovať do Londýna a v rámci Spoločného výboru schválil všetky rozhodnutia, o ktorých sme rokovali spolu s britskou stranou," uviedol Šefčovič.



Podľa jeho slov Windsorský formát vytvára nový rámec, ako implementovať dohodu o brexite vrátane protokolu o Írsku/Severnom Írsku tak, aby čo najmenej negatívne zasiahla do životov ľudí v Severnom Írsku a tí mohli využiť to, že sú na britskom aj európskom trhu. Vyjadril istotu, že februárová dohoda prinesie prosperitu a právnu istotu pre podnikateľov a obyvateľov Severného Írska a umožní otvoriť novú kapitolu vzťahov medzi EÚ a Britániou.



Pripomenul, že dohoda umožňuje Severnému Írsku prístup na jednotný trh EÚ s tovarmi. Táto britská provincia tak je jediným územím na svete s prístupom k dvom významným spoločným trhom – EÚ aj Spojeného kráľovstva.



"Bolo zložité všetko technickými riešeniami zabezpečiť tak, aby sme zaistili integritu jednotného trhu, čiže vedeli skontrolovať, aké tovary prichádzajú z britského územia do Severného Írska, a zároveň nastaviť mechanizmus tak, aby ten pohyb tovarov neohrozil jednotný trh EÚ – keďže Írsko a Severné Írsko sú na tom istom ostrove a nechceme budovať pevnú hranicu medzi nimi," spresnil.



Slovenský eurokomisár skonštatoval, že vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom teraz riadi Spoločný výbor, ktorého podpredsedom je on za eurokomisiu a šéf britskej diplomacie James Cleverly za britskú stranu. Spoločný výbor riadi všetky otázky spojené s dohodou o brexite vrátane uplatňovania severoírskeho protokolu. "Partnerská rada", čiže Spoločná poradná pracovná skupina, ktorú tiež riadia Šefčovič a Cleverly, má na starosti využitie potenciálu dohody o obchode a spolupráci, ktorá rámcuje celkový budúci vzťah medzi Bruselom a Londýnom.



"Rokovania, ktoré budem mať v piatok, sa budú týkať protokolu a všetkých kompromisov, ktoré sme našli, a budúcnosti, teda ako využiť túto znovuobnovenú dôveru na užšiu spoluprácu," odkázal Šefčovič.